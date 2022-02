Tenzije oko Ukrajine i dalje rastu, a s njima i nagađanja o mogućem početku ruske invazije na tu zemlju. Njemački Der Spiegel, pozivajući se na američke obavještajne izvore, piše da bi ruska invazija mogla početi već iduće srijede. Iz Moskve uzvraćaju da je riječ o histeriji Washingtona. A tijekom njihovog današnjeg jednosatnog razgovora američki je predsjednik Joe Biden ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu poručio da će Rusija platiti ogromnu cijenu napadne li Ukrajinu, prema neslužbenim informacijama.

Stručnjak za međunarodnu sigurnost Mirko Bilandžić u RTL-u Danas ustvrdio je, pak, da rat u Ukrajini traje već punih osam godina.

'Mogući sukob nije isključen'

"To je ozbiljan rat koji ima ozbiljne posljedice. Ubijeno je oko 15 tisuća ljudi i ranjeno oko 30 tisuća. Taj rat je rezultirao da Ukrajina kao država koju smo poznavali više ne postoji. Imamo hladnoratovsko ponašanje u posthladnoratovskim uvjetima", kazao je. Blandžić ističe da su strateški intersi svih aktera u tom sukobu ostali nepromijenjeni, ali su redefinirani povodi.

"Imamo mehanizam akcije i reakcije. Imamo jednu psihozu straha, jednu koncentraciju vojne sile na malom prostoru. Pod tim uvjetima mogući sukob nije isključen", dodao je. Osvrnuo se i na odluku SAD-a da povuče svoje vojnike koji su u Ukrajini te pozove svoje građane da hitno napuste tu zemlju. On smatra da im je to bilo bitno učiniti zbog nedavnog iskustva iz Afganistana gdje nisu uspjeli na vrijeme sve evakuirati.

'I SAD i Rusija žele Ukrajinu u svojoj orbiti interesa'

Bilandžić je za Ukrajinu kazao da je žrtva nadmetanja Istoka i Zapada zbog svojeg povijesnog i geostrateškog položaja.

"Jedni i drugi žele Ukrajinu u svojoj orbiti interesa, pri čemu su ti interesi suprotni. I takvu situaciju imamo cijelo jedno desetljeće i presudna je odgovornost da kraj tog sukoba zaista leži na SAD-u i Ruskoj Federaciji. Nema sumnje da je središnji akter Vladimir Putin koji još uvijek sanja povratak moći kakvu je imao Sovjetski Savez", kazao je i dodao kako se nada da kod Bidena i Putina ima dosta razuma i političkih interesa da ovu situaciju riješe političkim putem.

U sluaju rata, kaže Bilandžić, ne bi bilo pobjednika.

'Ne bi bilo pobjednika, a Ukrajina bi bila jedini gubitnik'

"Nitko nema razuman politički interes. Jedini interes koji ima temelj vratiti situaciju u prvobitno stanje, to je Ukrajina koja u ovom trenutku ne kontrolira dva dijela svog teritorija. Naravno, Ukrajina u vojnom srazu s Rusijom nema nikakve šanse", rekao je.

Jedini gubitnik, dodao je Bilandžić, bila bi Ukrajina.

"Koncentracija vojne sile koju su do sad imali, po svim kriterijima, nije dostatna za bilo kakvu klasičnu ratnu operaciju. Ovdje se radi o jednoj geostrateškoj igri. To je izvjesno da će u ovom sukobu jedini gubitnik biti Ukrajina, a ni Rusija ni SAD ne mogu tu ostvariti svoj cilj. I da se, teoretski, dogodi invazija na Ukrajinu Ruska Federacija bi došla do granica NATO saveza, a to ne želi. Jedino što preostaje je klasična suradnja. Tu vojnog rješenja tog sukoba sigurno nema", rekao je te upozorio kako bi eventualna eskalacija sukoba domino-efektom dovela do eskalacije drugih sukoba.