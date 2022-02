Tenzije oko Ukrajine i dalje rastu, a s njima i nagađanja o mogućem početku ruske invazije na tu zemlju. Mnogi strani državljani razmišljaju o napuštanju zemlje ili su ju već i napustili.

"Vlasti savjetuju da ostanemo mirni, ali istodobno demonstriraju spremnost na otpor. Baš jučer smo imali priliku vidjeti vojne vježbe diljem zemlje. Mislim da su po tom pitanju mogli napraviti i više, ali mislim da ta spremnost stranih državljana da napuste Kijev ne utječe nimalo na spremnost Ukrajinaca na napad", rekao je politički analitičar iz Kijeva Sergiy Taran za RTL Danas.

'Ovo nije blef'

Dok jedni smiruju strasti i govore kako ne može biti rata, ovaj politički analitičar tvrdi kako će Rusija napasti Ukrajinu.

"Hoće, već je počela, ali moram reći da se ovdje ne radi samo o Ukrajini, radi se o Putinu koji vjeruje da može ponovno uspostaviti Rusko Carstvo. Ako Putin krene na Ukrajinu, slijede druge zemlje. Usput, on vjeruje da su balkanske zemlje njegov prozor za Europsku uniju. Tako da ovo ne bih nazvao rusko-ukrajinskim ratom, ovo je njegov rat protiv Zapada, kako on to zove.

"Ovo nije 'blef'. Mi smo praktički u ratu od 2014. svi se sjećamo kako je počelo, bilo je to u istočnoj Ukrajini i na Krimu, tako da nitko ne misli da je ovo "blef", ali već su se i naviknuli na ovakvo stanje. Ne primjećujem baš paniku, evo jučer smo imali marš ukrajinskog jedinstva. Tisuće ljudi izišle su na ulice Kijeva kako bi pokazali zajedništvo u slučaju napada", objasnio je Taran.

'Nema nestašica hrane za sada'

Objasnio je i kako izgleda život u Ukrajini pod takvim uvjetima.

"Ljudi kupuju osnovne namirnice. Jučer sam bio u trgovini, vidio sam što ljudi kupuju, ali ne čini mi se da je to nešto više od uobičajenoga. Nisam primijetio da ima nestašica. Za sada. Trgovine su pune, i to u Kijevu sada nije problem. Ja ostajem ovdje. Član sam kijevskog gradskog vijeća, i niti imam pravo, niti razmišljam o napuštanju Kijeva, ali naravno, mnogi odlaze i razumijem to.

Istodobno ima onih koji najnormalnije šetaju ulicama, odlaze u restorane, za njih se normalan život nastavlja. Kijev za sad nije prazan grad."