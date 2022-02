Ruski predsjednik Vladimir Putin je u subotu telefonskom razgovoru američkom predsjedniku Joeu Bidenu rekao da će Moskva razmotriti ideje koje je iznio, a odnose se na rješavanje sigurnosnih zahtjeva Rusije, no da se one i dalje ne bave ključnim ruskim problemima, objavio je Kremlj. Biden i Putin su razgovarali telefonom usred napetosti nastalih zbog razmještaja ruske vojske na ukrajinskoj granici, što je potaknulo bojazan od moguće skore invazije na Ukrajinu, no Rusija je dosad više puta demantirala takve planove.

Na konferenciji za novinare, dužnosnik Kremlja Jurij Ušakov poziv je opisao kao poslovni razgovor, no dodao je da u njegovoj pozadini stoji "histerija" koja se razvila na Zapadu u pogledu potencijalnog ruskog napada za koju je rekao da je apsurdna. Ušakov je novinarima kazao i kako je Biden zatražio da se razgovor održi u subotu kao odgovor na sve veću 'histeriju'.

"Biden je, kako smo i predvidjeli, spomenuo moguće oštre sankcije protiv Rusije u kontekstu napete situacije u vezi s Ukrajinom, no one nisu bile u fokusu njegova prilično dugog razgovora s ruskim čelnikom", rekao je Ušakov. Dodao je da je Biden iznio niz prijedloga koji bi pridonijeli rješenju niza sigurnosnih zahtjeva što ih je Rusija postavila Zapadu krajem prošle godine, uključujući veto na ulazak Ukrajine u NATO.

Bidenovi prijedlozi

"Odmah moram istaknuti da je ruski predsjednik kazao da će ruska strana pozorno analizirati prijedloge što ih je iznio Biden te da će ih bez sumnje uzeti u obzir". No rekao je i da se "ovi prijedlozi, nažalost, ne dotiču središnjih, ključnih elemenata ruskih inicijativa" i da je Biden zapravo velikim dijelom ponovio ideje koje su već iznijeli SAD i NATO nakon ruskih sigurnosnih zahtjeva od 26. siječnja.

Kazao je i da je Rusija praktički završila sa sastavljanjem odgovora na te protuprijedloge i da će ih uskoro objaviti. Putin je poručio Bidenu kako smatra da Zapad ne vrši dovoljan pritisak na Ukrajinu kada je posrijedi provedba mirovnih sporazuma iz Minska o sukobu u istočnoj Ukrajini, rekao je Ušakov.

Upozorenje Putinu

Izvješćujući o razgovoru dvojice čelnika, visoki američki dužnosnik je rekao da je Biden upozorio Putina da će ruski napad na Ukrajinu izazvati odlučan i brz odgovor Zapada i istodobno izazvati patnju mnogih i naštetiti položaju Rusije u svijetu. Dužnosnik Bidenove administracije rekao je da je Bidenov i Putinov razgovor bio profesionalan i sadržajan, ali da nije bilo nekih značajnijih promjena u stajalištima.

Dodao je da su dvojica predsjednika izravno razgovarala o svim pitanjima koja su Sjedinjene Države javno pokrenule. Rekao je i da je nejasno je li Putin spreman nastaviti diplomatskim putem. Ranije u subotu, State Department je većini članova američkog veleposlanstva naredio da napuste Ukrajinu, a još u petak je svim privatnim osobama savjetovao da zemlju napute u roku od 48 sati.

Putinov razgovor s Macronom

Više je zemalja svojim građanima u Ukrajini tijekom tjedna dalo naputak da napuste tu zemlju, a Izrael, Portugal, Bugarska i Hrvatska tom su se popisu pridružile u subotu. U odvojenom telefonskom pozivu u subotu, francuski predsjednik Emmanuel Macron je ruskome predsjedniku Putinu kazao da je iskreni dijalog nespojiv s eskalacijom napetosti u pogledu Ukrajine.

Dužnosnik francuskog predsjedništva rekao je da bi Biden i Macron o ukrajinskom pitanju trebali razgovarati kasnije u subotu. Dodao je i da, iz onoga što je Putin kazao Macronu, nema naznaka da Rusija sprema napad. Washington je u petak objavio da bi ruska invazija na Ukrajinu, koja bi vjerojatno započela zračnim napadom, mogla početi u bilo kojem trenutku.

Moskva je više puta osporila verziju događaja kakvim ih prikazuje Washington, kazavši da je blizu ukrajinske granice razmjestila više od 100.000 vojnika kako bi se zaštitila od mogućeg napada NATO-ovih saveznika. Rusija, koja je optužila zapadne zemlje da šire laži kako bi odvratile pozornost od vlastitih djela, u subotu je rekla da je odlučila "optimizirati" broj članova svojega diplomatskog osoblja u Ukrajini, strahujući od "provokacija" Kijeva ili ostalih.

Moskva je također rekla da njezino veleposlanstvo i konzulati u Ukrajini nastavljaju s obavljanjem ključnih funkcija.