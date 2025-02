Trump: Predsjednik ili agent za nekretnine? Što se krije iza 'rivijere' i tko mu je stavio 'bubu u uho'

Dužnosnici Trumpove administracije pokušavaju pratiti predsjednikove, u najmanju ruku, nevjerojatne, planove da Sjedinjene države preuzmu vlasništvo nad Gazom i pretvore je u "bliskoistočnu rivijeru". Neke ideje toliko su neobične da bi mogle prisiliti druge nacije da smisle vlastite ideje za palestinsku enklavu.

Ideja predsjednika Donalda Trumpa - objavljena u utorak navečer na zajedničkoj konferenciji za novinare s izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom - nije došla iznenada, rekli su ljudi upoznati s tim pitanjem, i čini se da potječe od samog predsjednika. Bio je to samo posljednji podsjetnik da političke ideje često započinju s Trumpom, umjesto da se polagano razvijaju kroz nacionalne stručnjake prije nego što konačno dođu do Ovalnog ureda za raspravu, piše CNN.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Trump je djelomično ovom "revolucionarnom" idejom želio i potaknuti akcije u vezi s problemom koji je predsjednik smatrao umirućim, jer nijedna druga nacija nije ponudila razumna rješenja za obnovu područja koje je izbrisano izraelskim bombardiranjem nakon Hamasovih terorističkih napada 7. listopada 2023.

Kako god se dogodilo, njegovo otkrivanje ideje - koju je iznio čitajući bilješke u Istočnoj sobi - bilo je šok.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Jedan savjetnik za pitanja Bliskog istoka nije čuo prijedlog sve dok ga Trump nije iznio tijekom svoje konferencije za novinare. Bio je "zaprepašten".

Ali, drugi su rekli da su Trumpu ideju dali ljudi u danima uoči razgovora s Netanyahuom. Njegov izaslanik za Bliski istok Steve Witkoff, koji je prošli tjedan posjetio Gazu, vratio se u Washington s groznim dojmom razaranja kojem je svjedočio, prenoseći Trumpu, a kasnije i novinarima mišljenje da više nije za stanovanje.

"Zgrade su te koje bi se svakog trenutka mogle prevrnuti. Tamo nema nikakvih komunalija, nema vode, struje, plina, ničega. Sam Bog zna kakva bi bolest tamo mogla tinjati", rekao je Witkoff novinarima u utorak. "Dakle, kada predsjednik govori o čišćenju, on govori o tome da bude useljiv. A ovo je dugoročni plan", dodao je.

Nitko drugi nije ponudio rješenje

Witkoffovi opisi ostavili su dojam na predsjednika, koji je postao zaokupljen ovom stvari. U razgovorima sa suradnicima, žalio se na nedostatak alternativnih planova koje nude drugi igrači u regiji.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Predsjednik je rekao da već neko vrijeme zagovara ovu ideju. Razmišljao je o ovome", rekla je u srijedu njegova tiskovna tajnica Karoline Leavitt. Ipak, priznala je da ideja nije formalizirana u pisanom obliku sve dok ju Trump nije iznio u utorak.

Leavitt inzistira na tome da se Trump zalaže samo za "privremeno" preseljenje Palestinaca iz Gaze, unatoč njegovoj tvrdnji dan ranije da se nitko ne bi trebao vratiti. Također je rekla da se Trump nije obvezao slati američke trupe u Gazu - iako to nije isključio - i umanjila je moguće financijske obveze SAD-a za osiguranje, kako je Trump to opisao, "dugoročnog vlasništva" nad pojasom.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Trumpovi bliski savjetnici za Bliski istok, poput savjetnika za nacionalnu sigurnost Mikea Waltza i Witkoffa, znali su da Trump planira iznijeti prijedlog u utorak, rekao je dužnosnik. Waltz i Witkoff razgovarali su o toj ideji s Netanyahuom u ponedjeljak navečer na sastanku s izraelskim čelnikom u Blair Houseu, rekao je dužnosnik.

"Uzaludan začarani krug - raditi istu stvar u Gazi koju smo radili desetljećima neće pomoći", rekao je dužnosnik Bijele kuće o tome kako su Trump i njegov tim došli do ove pozicije. "Bili smo u ovoj petlji, ovom ciklusu… predugo i ne funkcionira."

Sada, Trumpovi posrednici na Bliskom istoku daju prioritet "kontinuiranim koracima", rekao je jedan izvor upoznat sa strategijom za CNN, prvenstveno osiguravajući da se trenutni sporazum o prekidu vatre i sporazum o taocima održi te da sve strane "drže svoj dio pogodbe".

Nada se sporazumu s Jordanom i Egiptom

Trump osobno tvrdi da će moći isposlovati dugoročni sporazum s Jordanom i Egiptom o konačnom prihvaćanju stanovnika Gaze koji su raseljeni njegovim predloženim naporima, unatoč tome što te zemlje odbijaju svaki plan za prihvaćanje novih palestinskih izbjeglica, rekao je dužnosnik Bijele kuće.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

To će biti središnja rasprava koju će Trump voditi s jordanskim kraljem Abdullahom kada sljedeći tjedan posjeti Bijelu kuću. Poput mnogih regionalnih vođa, jordanski kralj sada se neočekivano bori s novom dinamikom duboko složenog pitanja što učiniti s Gazom.

Predsjednikovi komentari iznenadili su nekoliko članova kabineta u Istočnoj sobi. Dok su republikanski čelnici promatrali s Capitol Hilla, i oni su bili zatečeni nespremnima primjedbama.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Prijedlog za Gazu nije se pojavio na privatnim sastancima koje je Trump održao s republikanskim članovima Odbora za oružane snage, rekli su suradnici, iako su prekid vatre i širi izazovi diljem Bliskog istoka bile ključne točke rasprave još prošlog tjedna.

"Ne", rekao je viši pomoćnik republikanaca za CNN. "Predsjednik nikada nije spomenuo niti jednu riječ o tome."

Državni tajnik Marco Rubio, koji je putovao u Gvatemalu, prvi je put čuo tu ideju dok je na televiziji gledao Trumpovu konferenciju za novinare s Netanyahuom. Bliski istok dramatično je smanjen iz njegovog portfelja, a Witkoff, predsjednikov dugogodišnji prijatelj, služi kao američki izaslanik za regiju.

Rubio, za kojeg je Trump rekao da je bio spojen telefonom na njegove sastanke s Izraelcima "slušajući svaku pojedinu riječ koju izgovorimo", nakon toga je na društvenim mrežama napisao: "Sjedinjene Države su spremne voditi i učiniti Gazu ponovno lijepom. Naša težnja je trajni mir u regiji za sve ljude."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Bilo je manje jasno zna li Netanyahu točno što je Trump namjeravao reći, ali osmijeh koji mu je porastao preko lica jasno je pokazao da mu se sviđa ono što je čuo.

Ipak, usprkos svom čuđenju Trumpovim vlastitim riječima, kada je često zvučao više kao poduzetnik za nekretnine nego kao američki predsjednik, njegove su ideje za Gazu sve više rasle kako je dan odmicao dok je Netanyahuu dočekivao dobrodošlicu u Bijelu kuću. Iz pripremljenog teksta pročitao je rečenicu koja je izazvala globalnu dvojbu: "SAD će preuzeti Pojas Gaze."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Dan nakon što je Trump dao svoje komentare, Waltz je sugerirao da se na tome radi već neko vrijeme.

Činjenica je da nitko nema drugo rješenje

"Promatrali smo ovo posljednjih tjedana i mjeseci, a on je, iskreno, o tome razmišljao od 7. listopada", rekao je Waltz u srijedu na CBS-u.

"On ne vidi nikakva realistična rješenja o tome kako će te milje i milje i milje krhotina biti očišćene", nastavio je Waltz. Dodao je: "Činjenicu da nitko nema realno rješenje, a on stavlja na stol neke hrabre, svježe, nove ideje, mislim da ne treba kritizirati ni na koji način. Mislim da će to navesti cijelu regiju da izađe s vlastitim rješenjima ako im se ne sviđaju Trumpova rješenja."

U javnim i privatnim razgovorima tijekom prošle godine, Trump je opetovano isticao vrijednost obalnog položaja Gaze, sugerirajući da je to prvoklasna nekretnina za razvoj. Njegov zet Jared Kushner iznio je sličan argument prošle godine, nazvavši obalu Gaze "vrlo vrijednom". Kushner ne služi u Trumpovoj Bijeloj kući, kao što je to radio tijekom prve administracije svog tasta, ali ga se svejedno smatra savjetnikom za ključna pitanja, uključujući Bliski istok. Trump je, govoreći na dan inauguracije prošlog mjeseca, dao naznake kamo bi mogao voditi njegov plan za Gazu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

“Fenomenalna lokacija, na moru, najljepše vrijeme. Sve je dobro. S tim bi se mogle napraviti neke lijepe stvari", rekao je Trump ubrzo nakon prisege. Rekao je tada da bi "možda" bio voljan pomoći u obnovi.

Ta otvorenost za pomoć jasno je evoluirala tijekom sljedeća dva tjedna do plana koji je predstavio u utorak da preuzme kontrolu nad pojasom - potencijalno uz pomoć američkih trupa - i ponovno ga izgradi u "međunarodno, nevjerojatno mjesto".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Slanje američkih trupa u regiju bilo bi u oštroj suprotnosti s Trumpovom dugotrajnom kritikom izgradnje nacije i inozemnih zapleta. Bio je među najoštrijim kritičarima republikanske ortodoksije nacionalne izgradnje tijekom administracije Georgea W. Busha.

"Završavamo eru beskrajnih ratova. Umjesto njega je obnovljeni, jasan fokus na obranu američkih vitalnih interesa", rekao je Trump kadetima West Pointa 2020. "Nije dužnost američkih trupa rješavati drevne sukobe u dalekim zemljama za koje mnogi ljudi nikada nisu ni čuli".

POGLEDAJTE VIDEO: Dva luda tjedna Donalda Trumpa. Nova najava svjetskog vođe šokirala cijeli svijeta