Bivši ministar vanjskih poslova o Trumpovom planu: 'Tako na kraju neće biti, ali daje poticaj za nešto drugo'

U potpunom obratu desetljeća američke vanjske politike, ali u maniri imperijalističkih poriva koje je iskazao od povratka u Bijelu kuću - Donald Trump najavio je da će SAD preuzeti Gazu, trajno raseliti Palestince i napraviti Bliskoistočnu rivijeru.

Bez ulaženja u detalje, Palestince bi, prema Trumpu, trebali primiti Egipat, Jordan - ili neka treća zemlja. O ovom nevjerojatnom planu, razgovarali smo s bivšem ministrom vanjskih poslova Mirom Kovačem koji je bio gost u RTL Danas.

Kako gledate na Trumpovu ideju o Gazi? Koliko ozbiljno on misli?

Čudim se da ima toliko reakcija. Ljudi su šokirani. On ima svoju strategiju, zove se trovanje. On provocira sustavno, ulazi maksimalno stoički, traži najviše, a onda gura, gura, gura i na kraju vidi što ispadne. Ili bude po njegovom ili malo manje, ali izađe kao pobjednik.

Hoćete reći da blago blefira?

Ja vjerujem da on misli da to super ideja. On razmišlja na sljedeći način - to je tamo srušeno, nema smisla tamo biti, bolje nešto izgraditi, ljude premjestiti, da bude nekakav biznis, nekakve se pare onda vrte. Tako na kraju neće biti. Ali on daje poticaj za drukčije razmišljanje o Gazi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Hoće li na ovaj način stvoriti nove sukobe i probleme na Bliskom istoku?

Vidite što on radi - kaže 'Panamski kanal - to nije u redu'. I na kraju vidimo panamske vlasti pregovaraju s ministrom vanjskih poslova i kažu 'promijenit ćemo taj odnos s kineskim investitorom'. Kanađani su zgroženi. Na kraju pregovaraju s Amerikancima. Meksikanci, također. Danci najedanput govore o dvije milijarde eura nakon što je gospodin Trump rekao da treba uzeti Grenland. On šokira, šokira sustav, malo se igra, ima moć. Na kraju pokušava izvući maksimum za tu svoju ideju i smatra da je to legitimno.

Brojne zemlje poručuju odlučno ne raseljavanju stanovništva iz Gaze. Hoće li to zaustaviti Trumpa?

Njemu nije toliko bitno za Europljane. Limes je sada Ukrajina, granica prema Rusiji pomaknuta je prema istoku. Za njega su Europljani vazali. Kina je već nešto drugo. Kina i arapske zemlje nešto znači u odnosu na Izrael. Ali ta se ideja neće ostvariti, ali će se početi razmišljati o Gazi na drukčiji način.

Jasno je kome je ova ideja posebno bliska. To je Netanyahu. Kako uopće komentirate taj susret?

Vidi se po po govoru tijela da se njih dvojica dobro razumiju, da ima povijesna bliskost. To je jasno kao dan. S druge strane, kad on govori o Americi u Gazi, to znači da Amerika ostaje angažirana. To znači da arapske države, a Palestinci se mogu uhvatiti za to, traže da Amerikanci budu angažirani jer to njima isto garantira da nešto mogu izvući. Ne budu samo Izraelci ti koji će s njima pregovarati i dogovarati moguće djelovanje. Treba shvatiti njegov način razmišljati, čitati njegove knjige, možda nisu visoko intelektualne, ali su operativne. On kaže 'ja napravim ponekad nešto skandalozno da novine pišu o tome'.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Odustaje li se definitivno, barem što se američke pozicije tiče, o ideji dviju država - Izraela i Palestine, kao jamac stabilnosti tog prostora, u krajnjoj liniji trajnog mira?

To ne znaju za sada ni njegovi najbliži suradnici.

Zna li on?

On ima nekakvu ideju. Pretpostavljam da razmišlja o tome da zapadna obala bude u sastavu Palestinske države. Za Gazu ima tu ideju. O tome je govorio pred desetak dana, kada je rekao da je to 'nice place', prekrasno mjesto, lijepa rivijera, dobra klima, lijepo more i da treba nekako biznis razvijati.

Iran se snažno protivi raseljavanju, ali su spremni Trumpovoj diplomaciji dati, kako kažu, 'još jednu šansu oko spora vezanog uz iranski nuklearni program'. Što tu realno možemo očekivati?

Iranci imaju jedan cilj, s to je da postanu nuklearna sila i Iranci će napraviti sve da izbjegnu konfrontaciju s Amerikancima i Izraelcima. Zato Iran šalje signal, ali Iranci idu u smjeru 'treba ga uhvatiti za tu riječ' i reći 'OK, želiš biti angažiran', ali neće biti rivijera 'ajmo napraviti nove zgrade za ljude koji tamo žive, 'ajmo napraviti nove gradove koji su prihvatljivi za život ljudima'.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Možemo li očekivati neki njegov konkretan novi plan za Ukrajinu, po uzoru na plan za Gazu - raseljavanje, rivijera na Crnom moru?

Strateški, to je limes Amerikanaca prema istoku, prolazi kroz Ukrajinu. On uvažava Putina. Tu se već nekoliko tjedana vode operativni razgovori. Zelenski je rekao da oni znaju da su cijelo vrijeme sukoba američke obavještajne službe i ruske bile u kontaktu. Neki dan je rekao Putin jednom ruskom novinaru 'očekujem da će se Trump angažirati u Europi da će uvesti red u Europi'. Tako da će oni biti uz gležanj Trumpa i mahati repom. To je način razmišljanja Putina o Europljanima, a na sličan način razmišlja gospodin Trump o Europljanima. Nas u tim dogovorima uopće nema. Mislim da Europsku uniju. Trump voli 'dealove', razgovarati s ljudima koji su mu važni. Njegov moto je 'ako prođe, prođe ili koliko prođe, prođe'.