FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PRAVAC VINARIJA /

Malo rakije, malo vina, kruha i soli i sve pod budnim okom kamera: Ovako Vučić obilazi jug Srbije

Malo rakije, malo vina, kruha i soli i sve pod budnim okom kamera: Ovako Vučić obilazi jug Srbije
×
Foto: ATA Images/PIXSELL

Aleksandar Vučić danas je tijekom obilaska jugoistoka Srbije svratio i do obiteljske vinarije, a posjet nije prošao samo u znaku domaćinskog dočeka – predsjednik je kušao rakiju i vino, a i nešto prigrizao

13.8.2026.
20:49
Iva Rebac
ATA Images/PIXSELL
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić u sklopu obilaska jugoistoka Srbije, svratio i do obiteljske vinarije Bora u selu Lepojević kod Rekovca. Sudeći prema fotografijama, predsjednik Srbije tamo nije samo razgledavao vinariju i slušao domaćine. Bilo je vremena i za degustaciju, zdravicu, ali i tradicionalni doček uz kruh i sol.

Malo rakije, malo vina, kruha i soli i sve pod budnim okom kamera: Ovako Vučić obilazi jug Srbije
Foto: ATA Images/PIXSELL

Na jednoj fotografiji Vučić sjedi za stolom okružen domaćinima i društvom, drži čašicu u ruci i pogledava prema sugovorniku. Oko njega su domaćini, gosti i, naravno, neizostavne televizijske kamere i mikrofoni. Čašice su spremne, društvo nazdravlja, a predsjednik djeluje kao da vrlo ozbiljno pristupa degustaciji.

Malo rakije, malo vina, kruha i soli i sve pod budnim okom kamera: Ovako Vučić obilazi jug Srbije
Foto: ATA Images/PIXSELL

Na drugoj fotografiji stvar postaje još zanimljivija. Vučić je podigao veliku čašu vina i, okružen novinarima i kamerama, odlučio provjeriti što se toči. Nageo pa naiskap. Naravno, degustacija se odrađuje pred cijelim medijskim auditorijem.

Malo rakije, malo vina, kruha i soli i sve pod budnim okom kamera: Ovako Vučić obilazi jug Srbije
Foto: ATA Images/PIXSELL

Što se tiče tradicionalnog dijela dočeka za stolom su domaćini pripremili kruh i sol, običaj kojim se u srpskoj tradiciji dočekuju gosti i iskazuje im se dobrodošlica. 

Predsjednik je posegnuo za kruhom sa solju, iako je stol bio prepun raznih peciva i drugih zalogaja. Ako ništa drugo, domaćini su se pobrinuli da gost ne ode ni žedan ni gladan.

Aleksandar VučićVinarija
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike