Malo rakije, malo vina, kruha i soli i sve pod budnim okom kamera: Ovako Vučić obilazi jug Srbije

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić u sklopu obilaska jugoistoka Srbije, svratio i do obiteljske vinarije Bora u selu Lepojević kod Rekovca. Sudeći prema fotografijama, predsjednik Srbije tamo nije samo razgledavao vinariju i slušao domaćine. Bilo je vremena i za degustaciju, zdravicu, ali i tradicionalni doček uz kruh i sol.

Foto: ATA Images/PIXSELL

Na jednoj fotografiji Vučić sjedi za stolom okružen domaćinima i društvom, drži čašicu u ruci i pogledava prema sugovorniku. Oko njega su domaćini, gosti i, naravno, neizostavne televizijske kamere i mikrofoni. Čašice su spremne, društvo nazdravlja, a predsjednik djeluje kao da vrlo ozbiljno pristupa degustaciji.

Foto: ATA Images/PIXSELL

Na drugoj fotografiji stvar postaje još zanimljivija. Vučić je podigao veliku čašu vina i, okružen novinarima i kamerama, odlučio provjeriti što se toči. Nageo pa naiskap. Naravno, degustacija se odrađuje pred cijelim medijskim auditorijem.

Foto: ATA Images/PIXSELL

Što se tiče tradicionalnog dijela dočeka za stolom su domaćini pripremili kruh i sol, običaj kojim se u srpskoj tradiciji dočekuju gosti i iskazuje im se dobrodošlica.

Predsjednik je posegnuo za kruhom sa solju, iako je stol bio prepun raznih peciva i drugih zalogaja. Ako ništa drugo, domaćini su se pobrinuli da gost ne ode ni žedan ni gladan.