DJECA U KRITIČNOM STANJU /

Majka poginula u padu s desetog kata zgrade: U rukama je držala trogodišnje blizance

Majka poginula u padu s desetog kata zgrade: U rukama je držala trogodišnje blizance
Foto: Luis Soto/zuma/splashnews.com/splash/profimedia

Incident se dogodio u subotu nešto prije devet sati u madridskoj četvrti Ciudad Lineal. Riječ je o mirnom, rezidencijalnom kvartu udaljenom oko 30 minuta od centra Madrida

7.12.2025.
18:34
danas.hr
Luis Soto/zuma/splashnews.com/splash/profimedia
Majka dvoje djece tragično je poginula u Madridu nakon što se strmoglavila s desetog kata zgrade s trogodišnjim blizancima u rukama.

Žena (48) poginula je na licu mjesta, a njezina su djeca hitno prevezena u bolnicu gdje im se liječnici bore za život. Jedan od blizanaca primljen je u Sveučilišnu bolnicu 12. de Octubre u Madridu, dok se drugi nalazi u dječjoj bolnici Hospital Infantil Niño Jesús, piše Mirror

Incident se dogodio u subotu nešto prije devet sati u madridskoj četvrti Ciudad Lineal. Riječ je o mirnom, rezidencijalnom kvartu, udaljenom oko 30 minuta od centra Madrida.

Okupili se zbog proslave rođendana

Prema dostupnim informacijama, majka je samo nekoliko sati ranije kupila darove za svoju djecu u obližnjoj trgovini. Cijela se obitelj toga dana trebala okupiti kako bi proslavili rođendan blizanaca.

"Možemo potvrditi smrt žene koja je pala s desetog kata stambene zgrade u ulici Ricardo Ortiz. Dvoje djece u dobi od tri godine prevezeno je u različite bolnice.Nacionalna policija provodi istragu koja je u tijeku", rekao je glasnogovornik hitne pomoći. 

POGLEDAJTE VIDEO: Za dlaku izbjegao sigurnu smrt: Šokantna snimka s benzinske obišla svijet

