Žrtve se ugušile, nekoliko umrlo od opekotina: Stravičan požar progutao noćni klub

Najmanje 2h ljudi, među njima nekoliko stranih turista, poginulo je u požaru u popularnom noćnom klubu Arpori u indijskoj saveznoj državi Goi, objavio je BBC.

"Danas je vrlo bolan dan za sve nas u Goi. Veliki požar u Arpori odnio je živote 23 ljudi“, napisao je na X-u Pramod Sawant, premijer Goe.

„Posjetio sam mjesto incidenta i naredio istragu. Oni koji budu proglašeni odgovornima suočit će se s najstrožim zakonskim mjerama. Svaki nemar bit će strogo kažnjen“, dodao je.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Sawant je novinarima na mjestu događaja rekao da su „tri do četiri“ turista poginula. Tri su osobe umrle od opeklina, a ostale žrtve su se ugušile.

"Požar je uglavnom bio koncentriran oko kuhinje u prizemlju", rekao je Alok Kumar, glavni ravnatelj policije Goe i dodao: "Požar se dogodio oko ponoći. Sada je stavljen pod kontrolu."

❗️⚠️🇮🇳 - At Least 23 Dead in Nightclub Fire in Goa, India



A massive fire triggered by a gas cylinder explosion ripped through a nightclub in Arpora, Goa, late Friday night, killing at least 23 people and injuring several others. The blaze broke out around midnight, trapping… pic.twitter.com/9bUb2AzlzV — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) December 7, 2025

Većina tijela pronađena je oko kuhinje, "što sugerira da su žrtve bile zaposlene u klubu", dodao je Alok Kumar.

Goa, bivša portugalska kolonija na obalama Arapskog mora, svake godine privlači milijune turista svojim noćnim životom, pješčanim plažama i opuštenom atmosferom.

POGLEDAJTE VIDEO Međimurje u šoku zbog ubojice trudnice, policija otkrila što je bilo ključno u velikoj potrazi