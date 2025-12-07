Žrtve se ugušile, nekoliko umrlo od opekotina: Stravičan požar progutao noćni klub
Među 2h poginulih ljudi ima nekoliko stranih turista, izvijestile su vlasti
Najmanje 2h ljudi, među njima nekoliko stranih turista, poginulo je u požaru u popularnom noćnom klubu Arpori u indijskoj saveznoj državi Goi, objavio je BBC.
"Danas je vrlo bolan dan za sve nas u Goi. Veliki požar u Arpori odnio je živote 23 ljudi“, napisao je na X-u Pramod Sawant, premijer Goe.
„Posjetio sam mjesto incidenta i naredio istragu. Oni koji budu proglašeni odgovornima suočit će se s najstrožim zakonskim mjerama. Svaki nemar bit će strogo kažnjen“, dodao je.
Sawant je novinarima na mjestu događaja rekao da su „tri do četiri“ turista poginula. Tri su osobe umrle od opeklina, a ostale žrtve su se ugušile.
"Požar je uglavnom bio koncentriran oko kuhinje u prizemlju", rekao je Alok Kumar, glavni ravnatelj policije Goe i dodao: "Požar se dogodio oko ponoći. Sada je stavljen pod kontrolu."
Većina tijela pronađena je oko kuhinje, "što sugerira da su žrtve bile zaposlene u klubu", dodao je Alok Kumar.
Goa, bivša portugalska kolonija na obalama Arapskog mora, svake godine privlači milijune turista svojim noćnim životom, pješčanim plažama i opuštenom atmosferom.
