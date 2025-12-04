Majka bespomoćno preko kamere gledala kako bivši suprug ubija njihovog sina (11)

Amerikanka je preko kućne sigurnosne kamere bespomoćno gledala kako joj bivši suprug, otac njihove djece, ubija sina. Marvin Morales (40) bivši zamjenik šerifa okruga Sacramento, ubijen je nakon policijske potjere nekoliko sati nakon ubojstva, piše Metro.co.uk.

Policijska uprava Elk Grovea primila je poziv od majke zabrinute za sigurnost svoje dvoje djece, koja su bila kod kuće s Moralesom. Majka je bila na poslu kada je preko aplikacije kućnog video nadzora vidjela sina kako bez svijesti leži na tlu. NBC piše da je gledala kako joj je sin izboden na smrt.

Policajci su pojurili u kuću i pronašli 11-godišnjeg dječaka s više ubodnih rana. Pokušali su ga spasiti, ali je preminuo u lokalnoj bolnici. Šestogodišnja kći, koja je u vrijeme incidenta bila kod kuće, pregledana je u bolnici i vraćena majci.

Ubijen u potjeri

Policajci su vidjeli Moralesa u automobilu. Odbio je stati. Krenula je opsežna policijska potjera. Na kraju je ubijen.

Uspjeli su ga zaustaviti trakom s čavlima. Nakon toga bili su prisiljeni otvoriti vatru na njega.

Interna istraga prošle godine otkrila je da je Morales dio zaplijenjene droge konzumirao u postaji i predozirao se. Mislio je da uzima metamfetamin, ali to je bio fentanil. Reanimiran je i hospitaliziran. Otpušten je iz službe 7. veljače 2024.

Kalifornijska prometna patrola pokrenula je istragu o pucnjavi u kojoj je ubijen Morales, dok su dva zamjenika šerifa okruga Sacramento stavljena na administrativni dopust.

