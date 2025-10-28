OBJAVLJENA SNIMKA /

Likvidiran sin zloglasnog ruskog generala: 'Bomba je dokrajčila ubojicu'

Foto: X/screenshot

Snimka je zabilježila točan trenutak eksplozije

28.10.2025.
9:18
Erik Sečić
X/screenshot
Ukrajinska vojna obavještajna služba (HUR) u ponedjeljak je objavila snimku napada u Zaporoškoj regiji u kojoj je ubijen ruski poručnik Vasilij Marzojev.

Na snimci piše da su ukrajinske snage udar izvele 15. listopada. Tijekom izviđanja, u blizini sela Plavni uočili su položaj koji su koristili ruski operateri dronova, prenosi portal NV.

'Dokrajčila ga bomba' 

"Koristeći koordinate izviđačkog tima, uspješno je poletjela vođena zračna bomba kako bi dokrajčila ruske ubojice", ističe su o objavi HUR-a.

Zabilježen je točan trenutak eksplozije, a snimka završava veselom glazbom i i fotografijom ubijenog poručnika. 

Sin zloglasnog generala

HUR je dodao da je likvidirani Vasilij sin general-pukovnika Arkadija Marzojeva, zapovjednika 18. Armije kombiniranih snaga Južnog vojnog okruga Oružanih snaga Rusije. Kijev ga optužuje za ratne zločine nad ukrajinskim civilima u Hersonu.

Podsjetimo, vijest o smrti poručnika Marzojeva objavljena je prije desetak dana, a ruski izvori istaknuli su da je umro dok je "izvršavao borbene misije". 

POGLEDAJTE VIDEO: Rusija predstavila raketu neograničenog dometa, Putin poslao poruku: 'Ovo nema nitko na svijetu'

 

RusijaUkrajinaGeneral
