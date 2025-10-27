Razotkriven jezivi Putinov popis, na meti ima devet gradova? 'To bi bila objava rata NATO-u'

Rusija je identificirala devet gradova diljem Ujedinjenog Kraljevstva koji bi mogli biti meta zračnog napada ruskih strateških bombardera, objavio je Express u subotu.

Popis lokacija britanskom obavještajnom dužnosniku predao je ruski agent u istočnoj Europi, a navodi se da sadrži i informacije o tome s kojih bi vojnih zračnih luka poletjeli ruski bombarderi, kao i koliko bi zrakoplova bilo potrebno za pojedinu operaciju.

Obavještajci su upozorili da se vjeruje kako se na popisu ruskog predsjednika Vladimira Putina nalaze gradovi Aldershot, Colchester i Portsmouth. Tidworth, Salisbury te povijesni pomorski grad Chatham također su potencijalne mete.

'To bi bila objava rata NATO-u'

Izvor iz britanske vlade ranije je istaknuo da je popis vjerojatno napravljen s ciljem da odvrati pozornost timova Brze reakcije (QRA) u bazama RAF Coningsby i RAF Lossiemouth. Moguće je da bi Kremlj koristio spomenute gradove kao mamac prije nego što ruske snage napadne druge, prave ciljeve.

"Informacije uključuju detalje o napadu na visokoj razini, kao i o udaru na niskoj razini. Naravno, ruski zračni napad na britanski teritorij bio bi objava rata, i to ne samo Ujedinjenom Kraljevstvu, nego i ostatku NATO-a", upozorio je izvor.

Podsjetimo, ove informacije dolaze nedugo nakon što je objavljena vijest da je Putin naručio 56 raketa Kalibr naoružanih nuklearnim bojevim glavama. Procurjeli dokumenti pokazao je da je Kremlj sklopio ugovor s ruskim istraživačko-razvojnim zavodom Novatorom za rakete s "posebnom bojevom glavom", koje bi trebale biti isporučene do 2026. godine, izvijestio je Express.

