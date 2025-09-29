'Lider' Zapadnog Balkana po vojnim izdacima: Balansiraju između Kine, Rusije i Zapada

Srbija je u proteklih pet godina imala najveće vojne izdatke u regiji zapadnog Balkana, kupujući oružje i sa zapada i s istoka, objavio je u ponedjeljak Radio Slobodna Evropa (RFE) pozivajući se na podatke Međunarodnog instituta za istraživanje mira u Stockholmu (SIPRI).

Srbija izdvaja 2,6 posto BDP-a za vojsku, Sjeverna Makedonija 2,1 posto, slijede Albanija (2 posto), Crna Gora (1,8 posto), Kosovo (1,5 posto), te BiH s 0,7 posto, navodi SIPRI.

Albanija, Crna Gora i Sjeverna Makedonija članice su NATO-a, dok Kosovo i Bosna i Hercegovina teže članstvu, a Srbija - premda služeno vojno neutralna - dio je NATO programa "Partnerstvo za mir".

Prema navodima RFE, Srbija balansira između Rusije, Kine i Zapada, dok se njezini susjedi pretežito oslanjaju na kooperaciju s državama članicama NATO-a.

Samo tijekom 2024. Srbija je izdvojila 2,2 milijarde dolara za vojsku, gotovo pet puta više od Albanije, članice NATO-a.

Ministarstvo obrane Srbije u više navrata odbilo je dostaviti informacije na upit RFE o vrijednosti nabavi naoružanja iz Rusije i Kine, označavajući te podatke kao "tajne".

Kao opravdanje za naoružavanje, srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić često spominje "prijetnje iz susjedstva", navodi RFE, podsjećajući na njegovu izjavu s početka rujna: "Mi nikoga nećemo dirati, samo ćemo braniti svoj teritorij i svoj integritet".

U Beogradu je 20. rujna održana vojna parada pod nazivom "Snaga jedinstva" na kojoj je sudjelovalo oko 10.000 vojnika.

Vučić je na tom na događaju izjavio kako vojna parada predstavlja ponos Srbije, te da "Srbija želi mir, ali istodobno zna kako sačuvati svoj teritorij i budućnost".

