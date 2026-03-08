Putin se usred sastanka počeo gušiti u kašlju, Kremlj odmah reagirao

Na društvenim mrežama pojavila se snimka koja je ponovno potaknula nagađanja o zdravstvenom stanju ruskog predsjednika Vladimira Putina. Kratki video, čija autentičnost zasad nije neovisno potvrđena, navodno prikazuje trenutak sa sastanka na kojem Putin iznenada počinje snažno kašljati. Isječak se brzo proširio internetom i ponovno otvorio rasprave o njegovom zdravlju, piše The Telegraph.

Na snimci se vidi kako se ruski predsjednik tijekom razgovora okreće od sugovornika, stavlja ruku na usta i počinje kašljati. Iako je riječ o vrlo kratkom videu, mnogi su komentirali da Putin djeluje iscrpljeno i umorno, što je bilo dovoljno da pokrene novu lavinu komentara i teorija na društvenim mrežama.

A clip of Vladimir Putin’s speech for International Women’s Day was accidentally published without editing or review.



The Kremlin was supposed to release the final edited version, but the version that appeared included a moment where Putin coughs for about 30 seconds and then… pic.twitter.com/C1rAVVzdut — China pulse 🇨🇳 (@Eng_china5) March 8, 2026

Kremlj je ubrzo reagirao na širenje snimke i odbacio sve spekulacije. Glasnogovornik Dmitrij Peskov poručio je za državne medije da je riječ o "još jednom informacijskom napadu Zapada" te naglasio da je ruski predsjednik potpuno zdrav.

"Takve se snimke često montiraju ili izvlače iz konteksta kako bi se stvorio pogrešan dojam. Predsjednik je dobro, riječ je o običnoj prehladi", poručio je Peskov.

Inače, zdravlje Vladimira Putina već godinama je predmet raznih nagađanja i neprovjerenih informacija. Glasine se redovito pojačaju svaki put kada se ruski predsjednik rjeđe pojavljuje u javnosti ili se primijete neobični pokreti tijela.

Službena Moskva sve takve tvrdnje redovito demantira i tvrdi da je riječ o spekulacijama bez ikakve stvarne osnove.

