Govor ruskog predsjednika Vladimira Putina povodom godišnjice invazije na Ukrajinu, ali govor njegova tijela za vrijeme govora, za Večernji list proanalizirala je komunikologinja dr. Ljiljana Buhač. Kazala je kako se kod njega vidjelo da gubi snagu.

''Koliko god kroz riječi Putin moralizira i želi sebe prikazati žrtvom, a sve druge agresorima i napadačima, vidi se iz držanja tijela da kod njega više nema one snage, nemate više onog Putina koji jaše na konju, koji puca i lovi lava. On je sada jedna krhka osoba. Po govoru tijela možete vidjeti da su njegova ramena sada spuštena, zatvorena. On je prije uspravno hodao, imao taj paunovski gard i hod. Sada je djelovao kao jelen pod reflektorima, bio je jednostavno preplašena osoba'', kazala je Buhač.

'Mislila sam da će mu palac puknuti'

Kaže da je njegovo tijelo slalo sasvim drugu poruku od njegovih riječi.

''Htio je pokazati samouvjerenost, riječi je izgovarao, ali je tijelo govorilo suprotno od onoga što je izgovarao. Da je nesiguran i da je pokazao praktički i svoju nevidljivost može se vidjeti po položaju tijela. Bio je uvučen malo u sebe, kao kornjača. Imali smo i to čvrsto držanje za govornicu, s tim da što je više ulazio u govor, to se sve čvršće držao za stol. U jednom trenutku mislila sam da će mu palac puknuti, točno se vidi bol'', istaknula je Buhač ustvrdicvši da je Putin „došao, pročitao i otišao“.

Kaže kako je pomislila da će mu u jednom trenutku iznad glave pojaviti se aureola s koliko se nevinosti prikivao.

''Ali bezuspješno… Poruke mu nisu bile usklađene s govorom tijela, poruke su bile da je on žrtva, a govor tijela je zapravo govorio da je on agresor. Pokazivao je te agresivne radnje, sječenje zraka s dlanovima, lupanje prstima o postolje, čvrsto držanje za govornicu, udaranje sa šakama po njoj. Zatim, u dijelu kad je govorio naciji vidjelo se da ima visoku razinu stresa. Povlačenje usana prema unutra pa lickanje, to je znak stresa, ali i znak nesigurnosti u nastojanju postizanja uvjerljivosti u ono o čemu govori'', kazala je dodavši da se na publici vidjelo kako mu ne vjeruje.

'Očito je da u njemu više nam snage'

''Publika koja ga je slušala je davala komornu sliku, svi imaju zabrinute izraze lica. A ona jedna duža stanka koja je bila i poziv da se plješće, onda su se digli i pljeskali, ali nije bilo na licima euforije i zadovoljstva onim što su čuli'', dodala je.

Njegov nastup, kaže, može se dvojako tumačiti jer se ne zna pozadina priča o njegovoj navodnoj bolesti.

''Njihanje tijela, prebacivanje s jedne noge na drugu… ako i zanemarimo moguću bolest to bi moglo odavati znakove visoke razine nervoze i zbunjenosti. Po meni, bio je to nastup iz kojeg možemo zaključiti kako želi sebe prikazati žrtvom, a sam govor i način govora tijela govorili su nešto sasvim drugo - da u njemu kipi. I očito je da u njemu nema više one snage da bi mogli govoriti o čovjeku kojem možemo vjerovati'', zaključila je komunikologinja Ljiljana Buhač za Večernji list.