Glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg izrazio je u utorak žaljenje zbog odluke ruskog predsjednika Vladimira Putina da suspendira sudjelovanje Rusije u sporazumu Novi START o nuklearnom razoružanju, prenose agencije.

"Žalim zbog odluke koju je danas objavila Rusija da suspendira sudjelovanje u sporazumu Novi START", rekao je Stoltenberg na konferenciji za novinare u Bruxellesu, govoreći o posljednjem bilateralnom sporazumu te vrste između Washingtona i Moskve, prenosi AFP.

Na zajedničkoj novinskoj konferenciji s ukrajinskim ministrom vanjskih poslova Dmitrom Kulebom i šefom europske diplomacije Josepom Borrellom održanoj nedugo nakon što je Putin uputio upozorenje Zapadu u vezi Ukrajine, Stoltenberg je rekao da je Rusija agresor, prenosi Reuters.

'On se priprema za još ratovanja'

"Predsjednik Putin je taj koji je započeo ovaj imperijalni osvajački rat… Kako je Putin danas jasno dao do znanja, on se priprema za još ratovanja… Putin ne smije pobijediti… To bi bilo opasno za našu vlastitu sigurnost i cijeli svijet", rekao je Stoltenberg, pozivajući Moskvu da ponovno razmisli o svojoj odluci.

"Pozivam Rusiju da razmisli o svojoj odluci…Više nuklearnog oružja, a manje kontrole naoružanja čini svijet opasnijim", naglasio je.

Borrell je rekao da je najava Rusije "još jedan dokaz da ona ruši sustav sigurnosti izgrađen iza Drugog svjetskog rata".

Objavljujući suspenziju sudjelovanja Moskve u sporazumu Novi START, Putin je ujedno pozvao ruske vlasti da budu "spremne na nuklearne probe" ako to Washington prvi učini.

'Sve više zabrinut'

Stoltenberg je rekao i da je "sve više zabrinut" zbog moguće vojne potpore Kine Rusiji u ofenzivi u Ukrajini.

"Sve smo više zabrinuti da bi Kina mogla razmotriti pružanje smrtonosne pomoći ruskom ratu" u Ukrajini, rekao je, po AFP-u.

Borrell je rekao da mu je njegov kineski kolega Wang Yi kazao da Kina ne opskrbljuje oružjem Rusiju i da to nema namjeru raditi.

"Moramo ostati oprezni, ali koliko ja znam nema dokaza da je Kina učinila ono što kaže da ne čini", istaknuo je Borrell.

Stoltenberg je odbacio i izjave Putina izrečene u njegovom govoru o stanju nacije da zapadna prijetnja opravdava invaziju Ukrajine.

"Nitko ne napada Rusiju. Rusija je agresor. Ukrajina je žrtva", kazao je.

Početak trećeg svjetskog rata

U međuvremenu, analitičar Michael Clarke za Sky News se osvrnuo na govor.

"Putin je rekao kako se Rusija trudila pregovarati, ali da je Zapad uvijek imao skrivene namjere", kazao je i nastavio.

"Za njega je ovo početak trećeg svjetskog rata", dodao je i naglasio kako invazija na Ukrajinu ne ide po planu pa ruski narod mora podnijeti veće žrtve.

"Takve žrtve mogu se jednostavno objasniti ako je rat nešto više od Ukrajine, pa je tako to rat za preživljavanje. Sve to već smo čuli, ali ako to stavite u pravilan kontekst, to ne ostavlja nimalo prostora za diskusiju", poručio je.