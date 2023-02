Ruski predsjednik Vladimir Putin drži svoj godišnji govor u parlamentu u utorak, nekoliko dana prije prve godišnjice invazije Moskve na Ukrajinu. Zastupnici oba doma parlamenta, Državne dume i Vijeća Federacije, sastaje se tim povodom u blizini Kremlja u centru Gostinij Dvor.

"Dajem ovu izjavu u teško vrijeme. U teškim smo vremenima kada se događaju velike promjene i svatko od nas ima veliku odgovornost, zaštiti ljude naše zemlje od prijetnji kijevskog režima. Korak po korak nastavit ćemo rješavati probleme od 2014. do danas. Donbas se od 2014. godine bori za svoj jezik i pod stalnim su bombardiranjima, izloženi stalnoj mržnji kijevskog režima, nadajući se da će im Rusija doći u pomoć", kazao je uvodno Putin u svom govoru dodajući da je Rusija bila strpljiva u pregovorima kako bi se izbjegao konflikt.

"Ali drugačiji scenarij se pripremao. Uvjeravanja zapadnih čelnika bila su laž. Samo su kupovali vrijeme i zatvarali oči pred ubojstvima kijevskog režima i zlostavljanju vjere i terorističkim djelima u Donbasu", kazao je. Naveo je da je NATO postavio svoje baze na granici s Rusijom te obučavao ukrajinske vojnike.

"Zapad misli da može činiti što želi, a vlastite ljude također zavaravaju pričajući im priče o mirovnim sporazumima u Dobasu. To su laži. Inzistirali smo na zaštiti naših vlastitih interesa, bili smo iskreno otvoreni za dijalog sa Zapadom i inzistirali smo da Europa i ostatak svijeta imaju jednak sustav sigurnosti. To smo predlagali svojim partnerima", kazao je Putin te još jednom naglasio da niti jedna zemlja na svijetu nema toliko baza u stranim državama kao Sjedinjene Američke Države. "Cijela Zemlja je 'istočkana' njihovim bazama. Kao sada u Ukrajini, Zapad je igrao dvostruku igru kada je uništio Jugoslaviju, Irak, Libiju, Siriju. Nikad neće oprati ovu sramotu sa sebe", dodao je Putin.

'Žele upotrijebiti bilo koga, pa i samog vraga, protiv Rusije'

Kazao je da je Rusija u prosincu 2021. zatražila od Europe i SAD-a jamstva sigurnosti i da su ti zahtjevi odbijeni. "Nema sumnje da je do veljače 2022. sve bilo spremno za akciju u Donbasu, gdje je kijevski režim pripremao naoružanje za napad Donbasa. To je bio pokušaj 2014. i 2015. kada su nastavili širiti teror među građanima, što je sve bilo protivno sporazumima iz Minska", kazao je Putin. "Volio bih ponoviti - oni su započeli rat, a mi koristimo silu kako bismo ga spriječili", rekao je.

Putin je kazao kako Zapad troši ogroman novac kako bi podržavao kijevski režim te je taj iznos usporedio s novcem koji se izdvaja za podršku siromašnim državama, a za što se izdvaja nemjerljivo manji iznos.

"Daju milijarde dolara i pokušavaju pljačkati sve ostale, a sakrivaju se iza riječi poput demokracije i stvaraju sliku o neprijatelju unutar svojih vlastitih zemalja kako bi odvratili pažnju od vlastite korupcije i socijalno ekonomskih problema", kazao je Putin. Dodao je da je to trik koji datira još iz 19. stoljeća i da je cilj odvojiti ukrajinski teritorij od njegove povezanosti s ruskim teritorijem.

"Organizirali su krvavi puč 2014. i čak su nam rekli koliko su novca potrošili na to. Ideološka podloga za to bila je rusofobija. Sramota je uopće reći da jedna jedinica ukrajinske vojske nosi naziv po njemačkoj nacističkoj vojnoj jedinici i da ima popularne nacističke oznake na svojim uniformama i tenkovima. Neonacisti uopće ne sakrivaju porijeklo svoje povijesti, a oni na pozicijama moći odlučili su zatvoriti svoje oči na to jer ih nije briga, jer pokušavaju poraziti Rusiju. To znači da žele upotrijebiti bilo što i bilo koga: teroriste, nacista, i samog vraga, kao oružje protiv Rusije", kazao je ruski predsjednik.

'Zapad želi strateški poraz Rusije'

"Ukrajinci su postali taoci svojih zapadnih gospodara", dodao je Putin. "Desetljećima pljačkaju zemlju i uništavaju njezinu ekonomiju, zbog čega siromaštvo i podjele u društvu rastu. I pretvorili su te ljude u topovsko meso. To je tužna stvarnost, ali činjenica", kazao je Putin te kao odgovorne za broj mrtvih u Ukrajini optužio Zapad.

"Što je veći domet ovog sustava, to ćemo biti više prisiljeni odmicati ovu prijetnju od svojih granica", kazao je dodajući da zapadne elite ne sakrivaju svoje ciljeve. "Žele strateški poraz Rusije. Žele završiti s Rusijom i lokalni konflikt pretvoriti u globalni. Mi to tako vidimo i reagirat ćemo na prikladan način jer govorimo o opstanku naše zemlje. Moraju uzeti u obzir da je nemoguće pobijediti Rusiju na bojnom polju. Zato targetiraju naše mlade naraštaje i pojačavaju informacijske napade, izokreću povijest, idu protiv naše kulture i religije. Pogledajte što rade vlastitim ljudima - uništavaju obitelji, nacionalni identitet, čak i pedofilija je na Zapadu postala normalna stvar, priznaju istospolne brakove - to je uredu, to su odrasli i mi smo u Rusiji uvijek bili tolerantni prema tome - ali, pogledajte zapise bilo koje religije na svijetu, sve je rečeno - obitelj je zajednica muškarca i žene", kazao je Putin.

Putin je kazao da su elite na Zapadu 'poludjele' i da je mnogim ljudima na Zapadu to jasno. "Zaštitit ćemo svoju djecu. A Zapad će nastaviti pokušavati destabilizirati naše društvo i koristiti naše izdajnike", kazao je ruski predsjednik. Dodao je da Rusija nikada neće biti slična zapadnim i kijevskim režimima koji 'progone vještice': "Oni moraju živjeti s time."

Podulja lista zahvala

"Rusi razumiju značenje specijalne vojne operacije, podržavaju naše napore u Donbasu, to je podrška patriotizmu. Svatko razumije vezu između njegovog života i života njihove domovine. Dragi prijatelji, želim zahvaliti svim Rusima na herojskom ponašanju, našim zapovjednicima i borcima u Donbasu i Lugansku, dragovoljcima koji se bore. Želim se pokloniti rođacima, suprugama, roditeljima, obiteljima, liječnicima, medicinskom osoblju koje pomaže ozlijeđenima; radnicima koji stvaraju obrambene strukture, inženjerima obrane koji rade po nekoliko smjena u tvornicama, privrednicima koji opskrbljuju hranom i proizvodima. Zahvalio bih učiteljima koji brinu o novim generacijama Rusije, posebno onima koji rade u teškim uvjetima na pograničnim područjima. Novinarima koji riskiraju svoje živote kako bi svijetu prenijeli istinu, predstavnicima religije koji podupiru napore vojske, poduzetnicima, dužnosnicima koji ispunjavaju svoje nacionalne i ljudske dužnosti. Posebno bih zahvalio građanima Donjecka i Luganska i Zaporižije", kazao je Putin.

Zaklada za pomoć ozlijeđenima i ratnim veteranima

Kazao je da će Rusija nastaviti sa svojim vojnim aktivnostima i obnoviti tvornice, industriju te povratiti pristup moru i Krimu te ga tako povezati s ostatkom Rusije. "Sve ruske regije pružaju potporu Lugansku i Donjecku, kao i drugim regijama. Jači smo i učinit ćemo sve kako bismo donijeli ponovno mir i sigurnost svojoj zemlji", kazao je Putin.

Najavio je osnivanje zaklade za pomoć obiteljima ozlijeđenih i veteranima, koja će osiguravati financijsku, medicinsku i obrazovnu pomoć, kao i stručnu pomoć te rješavanje stambenog pitanja za sve kojima je to potrebno. "Svaka obitelj palog vojnika, svaki veteran, imat će osobni kontakt u ovoj zakladi, koji će se baviti aktualnim problemima", kazao je Putin te naglasio da će zaklada biti osnovana do kraja godine i da će birokracija u njoj biti maksimalno pojednostavnjena.

Povećanje prozvodnje oružja

Najavio je i vojne planove u razdoblju od 2023. do 2025., jačanje vojske i mornarice. "Temeljimo te korake na realnom vojnom iskustvu. Stupanj opskrbe i spremnosti naših nuklearnih vojnih snaga je 91 posto. Temeljem iskustva koje smo prikupili, moramo postići taj stupanj opskrbe za vojsku i mornaricu. Zapovjednici koji su se istaknuli svojom hrabrošću moraju biti unaprijeđeni i snažna rezerva obuke na vojnim akademijama, ali i u civilnom sektoru. Moramo cijeniti njihov doprinos obrani naše domovine. Nastavit ćemo implementirati najnovije tehnologije koje će unaprijediti kvalitetu naše vojske", kazao je Putin te dodao da je Rusija već na dobrom putu prema tome.

"Naš je cilj stvoriti masovnu proizvodnju oružja, koristeću vlastite vojne i industrijske baze te uključivanjem malih i srednjih poduzetnika. Imamo puno mladih kvalificiranih ljudi u tim timovima i dugu tradiciju proizvodnje oružja. Sve mora biti učinjeno za pobjedu", kazao je Putin.

Predsjednički izbori za godinu dana

Rusija je 24. veljače izvršila invaziju na susjednu Ukrajinu i od tada se bori da preuzme kontrolu nad svojim susjedom.

Putin će govoriti o ratu i trenutnoj situaciji u Rusiji, kao i o ekonomskoj i socijalnoj politici, priopćio je Kremlj. To će biti njegovo 18. predsjedničko obraćanje parlamentu. Posljednje obraćanje održao je u travnju 2021. Prošle godine nije ga održao pozivajući se na "dinamiku događaja".

Svijet će pozorno pratiti njegov govor, ne samo zbog rata, već i zato što se u Rusiji za nešto više od godinu dana trebaju održati predsjednički izbori. Očekuje se da će se Putin ponovno kandidirati za dužnost 2024. nakon više od 20 godina na vlasti. Ustavne promjene znače da bi 70-godišnjak mogao ostati na čelu Kremlja do 2036. godine.

Uskoro više...