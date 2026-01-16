Trump bi ovo mogao poslati na Iran? Ima bojevu glavu od 450 kila: 'Bit će dramatično'

Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa prošlog je ljeta bombardiranje iranskih nuklearnih postrojenja predstavljala kao jedan od svojih velikih vojnih uspjeha, piše CNN.

Američki bombarderi B-2 iz Zračnih snaga SAD-a bacili su 14 najvećih bombi na svijetu i pogodili dva iranska nuklearna postrojenja bez ikakvih američkih žrtava ili gubitka zrakoplova.

Trump sada ponovno prijeti napadom na Iran, ovaj put u znak solidarnosti sa stotinama tisuća Iranaca koji su izašli na ulice i usprotivili se režimu u Teheranu.

Rizik za civile

Međutim, analitičari tvrde da bi se potencijalni novi napad razlikovao od udara u kojima su prošlog ljeta pogodili tri nuklearne mete. Napad u znak potpore prosvjednicima morao bi biti usmjeren na niz zapovjednih centara i drugih ciljeva povezanih s Iranskom revolucionarnom gardom (IRGC), njezinim povezanim snagama Basij te iranskom policijom. Ti se zapovjedni centri nalaze unutar naseljenih područja, što znači da postoji znatan rizik da bi američki napadi mogli ubiti upravo one civile koje Trump pokušava podržati, upozoravaju analitičari.

Ubijanje civila moglo bi imati suprotan učinak, poništiti ono što SAD pokušava postići te iranskom režimu donijeti propagandnu pobjedu i povod za okupljanje, osobito među građanima koji možda žele reforme, ali jednako tako nemaju želju da ih SAD ponovno bombardira.

"Što god (SAD) učinio, to mora biti vrlo precizno i bez ikakvih žrtava koje nisu pripadnici IRGC-a", rekao je analitičar sa sjedištem na Havajima Carl Schuster, bivši kapetan američke mornarice.

Što bi mogli gađati?

Peter Layton, gostujući suradnik Instituta Griffith Asia u Australiji, ponovio je upozorenja u vezi s mogućim civilnim žrtvama, ali je rekao da Washingtonu stoji na raspolaganju raznolik skup mogućih ciljeva.

"Kao prvo, iransko najviše političko vodstvo moglo bi biti ranjivo, najvjerojatnije neizravno, jer je Iran iz prošlogodišnjih izraelskih napada, u kojima su bili ciljani i ubijeni visoki pripadnici iranske vojske i nuklearni znanstvenici, izvukao pouke", ustvrdio je Layton. S tim tvrdnjama slaže se i Schuster: "Iranski čelnici uvidjeli su potrebu da sakriju ono što im je važno. Mi smo pokazali da možemo pogoditi samo ono što možemo pronaći".

Ipak, Layon kaže da bi gađanje domova i ureda čelnika režima poslalo bi snažnu poruku: "Vojna vrijednost je mala, ali to je zapravo svojevrsni teatar – čin kojim se nešto pokazuje u korist prosvjednika".

Washington bi također mogao pogoditi iranske čelnike po džepu, kažu analitičari. "Vodstvo i IRGC imaju niz komercijalnih poduzeća i izvora zarade diljem zemlje. Trebalo bi napasti konkretne objekte koji su financijski važni njima osobno i njihovim obiteljima", tvrdi Layton.

Koje bi oružje mogli koristiti?

Iako su bombarderi B-2 bili glavni udarni element prošlog američkog napada na nuklearna postrojenja, analitičari kažu da bi zbog raznolikog skupa ciljeva sada mogli biti prikladniji drugi američki vojni kapaciteti.

"Regionalna sjedišta i baze IRGC-a mogu se gađati krstarećim projektilima (Tomahawk)", rekao je Schuster. Podsjetimo, Tomahawk projektili mogu se lansirati s podmornica američke mornarice i s površinskih ratnih brodova daleko od iranske obale, čime se smanjuje rizik za američke gubitke.

Druga opcija krstarećih projektila je JASSM (Joint Air-to-Surface Standoff Missile). Opremljen je prodornom bojevom glavom od oko 454 kilograma, ima domet od 1.000 kilometara te se također može lansirati daleko od iranske obale s niza zrakoplova američkog ratnog zrakoplovstva.

Analitičari kažu da bi se mogle koristiti i bespilotne letjelice. "Malo je vjerojatno da ćemo vidjeti zrakoplove s posadom kako bacaju oružje kratkog dometa ili bombe slobodnog pada, jer bi se to vjerojatno procijenilo kao previše rizično", rekao je Layton.

Vojni teatar

Bez obzira na metodu kojom bi Trumpova administracija ovaj put mogla napasti Iran, treba očekivati da će to biti "dramatično", smatra Layton. "Administraciju privlači teatar - dramatični događaji koji privlače medijsku pozornost i izazivaju snažne reakcije", dodao je analitičar.

Isto tako, Layon smatra da treba očekivati da će akcija biti brza, baš kao i prošlogodišnji jednokratni napad na nuklearna postrojenja: "Administracija preferira kratkotrajne napade koji uključuju najmanji mogući rizik za američke snage koje sudjeluju".

