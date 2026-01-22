Komad planine pao na kamp, čuju se glasovi ispod ruševina, među nestalima i dijete

Hitne službe na Novom Zelandu tragaju za nekoliko osoba, uključujući dijete, za koje se vjeruje da su nestale nakon što je klizište pogodilo kamp tijekom oluja koje su prouzročile veliku štetu diljem Sjevernog otoka, piše The Guardian.

Ministar za hitne slučajeve Mark Mitchell rekao je da dijelovi istočne obale izgledaju kao "ratna zona", s helikopterima raspoređenim za spašavanje obitelji koje se sklanjaju na krovove od poplava, a lokalna izvanredna stanja proglašena su u pet regija diljem Northlanda i Istočnog rta zbog višednevnih rekordnih bujičnih kiša. Klizište se dogodilo u četvrtak ujutro na kampu u turističkoj popularnoj destinaciji Mount Maunganui na istočnoj obali. Mitchell je potvrdio da je među nestalima i djevojčica.

Foto: Profimedia

Glasnogovornik vatrogasne i hitne službe Novog Zelanda, William Pike, rekao je da su prvi ljudi na mjestu događaja čuli pozive u pomoć iznutra klizišta.

"Javnost... pokušala se probiti u ruševine i čula je neke glasove“, rekao je.

"Naša prva vatrogasna ekipa stigla je i čula iste.“

'Cijela planina se urušila'

Snimke s planine Maunganui otkrile su prevrnute kampere i prevrnuta stabla. Svjedoci su lokalnim vijestima rekli da su čuli nevjerojatno glasnu buku prije nego što su vidjeli kako veliki komad planine udara u kamp.

Alister McHardy, ribar koji je bio u blizini, rekao je za NZ Herald da je čuo "tutnjavu groma i pucanje drveća“ prije nego što je pogledao gore i vidio da se "cijela planina urušila“.

"Ljudi su trčali i vrištali, a vidio sam i kako su ljudi pali. Ima zarobljenih ljudi“, rekao je.

Foto: Profimedia

U Taurangi, gradu najbližem planini Maunganui palo je 295 mm kiše u 30 sati do 6 sati ujutro, prije nego što je klizište udarilo oko 9.30 sati. Broj stanovnika planine Maunganui naglo raste tijekom ljeta jer turisti hrle na prekrasne plaže tog područja. Planina, vulkanska kupola na kraju poluotoka, privlači desetke tisuća posjetitelja tijekom istog razdoblja.

Australac Sonny Worrall jedva je izbjegao klizište plivajući u obližnjem bazenu.

"Dok sam plivao, čuo sam ogromno klizište iza sebe, drveće je pucalo, kamp-kućica me zamalo udarila. Morao sam zaroniti u sljedeći bazen“, rekao je za novinski portal Stuff.

"To je bila najstrašnija stvar koju sam ikada osjetio u životu“, rekao je.

U Papamoi, južno od planine Maunganui, jedna je osoba zadobila teške ozljede, a dvije su nestale nakon što je klizište pogodilo kuću u četvrtak u 4 sata ujutro. Policija nastavlja s pokušajima pronalaska muškarca u 40-ima koji je u srijedu odnesen na riječnom prijelazu u blizini Warkwortha, sjeverno od Aucklanda.

Stiže još kiše

Ubrzo su počele kružiti slike poplavljenih kuća, poljoprivrednog zemljišta, društvenih centara i cesta odsječenih klizištima, a pojavljuju se i priče o mučnim bijegovima i nevjerojatnim spašavanjima. Zajednica je priskočila u pomoć 94-godišnjem muškarcu zarobljenom poplavnim vodama u Coromandelu, dok je žena spašena kajakom dok je voda do vrata, brzo tekućim tokom, okruživala njezin dom.

Vatrogasna i hitna služba Tairāwhiti izjavila je da je spasila ljude s krovova. Fotografije prikazuju kuće preplavljene otpadom od sječe, blatom i vodom, te automobile i ograde uglavnom zatrpane.

Premijer Christopher Luxon rekao je da vlada čini sve što može kako bi podržala one pogođene ekstremnim vremenskim uvjetima i zahvalio je hitnim službama na njihovim naporima.

"Svi oni koji se izlažu opasnosti kako bi Novozelanđani bili sigurni, cijela zemlja im je zahvalna“, rekao je.

Očekuje se da će tropska niska temperatura donijeti još obilnih kiša u četvrtak, priopćila je Nacionalna agencija za upravljanje u hitnim situacijama.

"Kiša pada na tlo koje je već zasićeno, što znači da su utjecaji poput srušenog drveća, klizišta, poplava i opasnih riječnih uvjeta vjerojatniji.“

POGLEDAJTE VIDEO: Gomila odronjenog kamenja i blata pala na cestu u Italiji: Promet u potpunosti prekinut