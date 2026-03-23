Sjeverna Koreja birala predsjednika: Izbor je očit, nema ni govora o protukandidatu

Sjevernokorejski vođa Kim Jong Un ponovno je imenovan predsjednikom Komisije za državne poslove, izvijestila je u ponedjeljak državna agencija KCNA, nakon što je izolirana zemlja dan ranije sazvala prvu sjednicu svoje Vrhovne narodne skupštine. Na sastanku u Pjongjangu raspravljat će se o izmjenama i dopunama socijalističkog ustava, kao i o izboru predsjednika Komisije za državne poslove i drugih tijela državnog vodstva.

Skupština, sjevernokorejsko zakonodavno tijelo koje formalno odobrava državnu politiku, obično se sastaje nakon Kongresa vladajuće Radničke partije kako bi stranačke odluke pretvorilo u zakon.

Na sastanku će se također razmotriti petogodišnji gospodarski plan zemlje objavljen na devetom partijskom kongresu održanom u veljači, izvijestila je KCNA. Pozornost je usmjerena na to hoće li Pjongjang revidirati svoj ustav kako bi formalizirao politiku Kim Jong Una o "dvjema neprijateljskim državama" prema Južnoj Koreji.

Gdje je nestala moćna sestra?

Posljednjih godina Kim je napustio dugogodišnji cilj Pjongjanga o mirnom ponovnom ujedinjenju i redefinirao Jug kao neprijateljsku državu.

Kimova moćna sestra Kim Yo Jong uočljivo je odsutna s popisa članova Komisije za državne poslove, najvišeg tijela vodstva zemlje, u kojem je služila od 2021. godine. Južnokorejsko Ministarstvo ujedinjenja izjavilo je da istražuje zašto više nije na popisu, ali analitičari kažu da taj potez ne znači nužno gubitak utjecaja.

"Njezina odsutnost ne sugerira pad statusa, već stratešku podjelu uloga", rekao je Lim Eul-chul, profesor na Sveučilištu Kyungnam, dodajući da mlađa Kim i dalje ima stvarnu moć kao direktorica odjela u vladajućoj Radničkoj partiji, gdje može imati višu, stranački usmjerenu ulogu u koordinaciji politike.

