FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SVE SU SNIMILI

Kim Jong Un dao kćeri (13) da provoza tenk: Smješak diktatora sve govori

Kim Jong Un dao kćeri (13) da provoza tenk: Smješak diktatora sve govori
×
Foto: STR/AFP/Profimedia

Ranije ovog mjeseca, viđena je kako na streljani gađa iz puške, a jednom je fotografirana dok je pucala pištoljem

20.3.2026.
9:40
Hina
STR/AFP/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Kći tinejdžerica sjevernokorejskog vođe Kim Jong Una vozila je tenk dok je njen otac sjedio iza nje, prema fotografijama koje je u petak objavila sjevernokorejska državna novinska agencija KCNA, pri čemu analitičari nagađaju da bi mogla biti njegova nasljednica.

Kimova kći, poznata kao Ju Ae i za koju se vjeruje da ima oko 13 godina, posljednjih se mjeseci sve češće pojavljuje s ocem u javnosti.

Na najnovijim fotografijama se može vidjeti kako vozi tenk dok se iza nje nasmiješeni otac naslanja na kupolu, a trojica vojnih časnika u uniformama sjede na trupu vozila.

Snimili je da puca

Ranije ovog mjeseca, viđena je kako na streljani gađa iz puške, a jednom je fotografirana dok je pucala pištoljem.

Sjeverna Koreja dosad nije službeno potvrdila ni njeno ime ni njenu dob.

Kim je u četvrtak nadgledao vježbu s novom vrstom tenka, gdje su demonstrirane superiorne napadačke i obrambene sposobnosti protiv bespilotnih letjelica i protuoklopnih projektila, prema izvješću agencije KCNA.

Sjevernokorejski vođa posljednjih godina provodi modernizaciju konvencionalnog naoružanja zemlje, uključujući taktičke balističke projektile, te razvoj strateškog arsenala koji uključuje balističke projektile dugog dometa i nuklearno oružje.

Kim Jong Un, Kćer, Tenk, Sjeverna Koreja
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike