Kim Jong Un dao kćeri (13) da provoza tenk: Smješak diktatora sve govori

Kći tinejdžerica sjevernokorejskog vođe Kim Jong Una vozila je tenk dok je njen otac sjedio iza nje, prema fotografijama koje je u petak objavila sjevernokorejska državna novinska agencija KCNA, pri čemu analitičari nagađaju da bi mogla biti njegova nasljednica.

Kimova kći, poznata kao Ju Ae i za koju se vjeruje da ima oko 13 godina, posljednjih se mjeseci sve češće pojavljuje s ocem u javnosti.

Na najnovijim fotografijama se može vidjeti kako vozi tenk dok se iza nje nasmiješeni otac naslanja na kupolu, a trojica vojnih časnika u uniformama sjede na trupu vozila.

Snimili je da puca

Ranije ovog mjeseca, viđena je kako na streljani gađa iz puške, a jednom je fotografirana dok je pucala pištoljem.

Sjeverna Koreja dosad nije službeno potvrdila ni njeno ime ni njenu dob.

Kim je u četvrtak nadgledao vježbu s novom vrstom tenka, gdje su demonstrirane superiorne napadačke i obrambene sposobnosti protiv bespilotnih letjelica i protuoklopnih projektila, prema izvješću agencije KCNA.

Sjevernokorejski vođa posljednjih godina provodi modernizaciju konvencionalnog naoružanja zemlje, uključujući taktičke balističke projektile, te razvoj strateškog arsenala koji uključuje balističke projektile dugog dometa i nuklearno oružje.

