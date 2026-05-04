Monster truck uletio u gomilu: Troje mrtvih, na mjestu poginula desetogodišnja djevojčica

Tri su osobe poginule, a najmanje 38 je ozlijeđeno nakon što se monster truck zabio u gomilu u Kolumbiji tijekom automobilističkog događaja u nedjelju. Prema izjavi policije, vjeruje se da su vozilu otkazale kočnice.

Strašna nesreća dogodila se u južnom gradu Popayánu u pokrajini Cauca, prenosi BBC. Na snimci incidenta vidi se kako ljudi trče u trenutku kad kamion probija barijeru i zabija se u gomilu. Nakon toga je udario u električni stup i zaustavio se.

Na snimci koju je objavio Reuters vidi se trenutak kada je nastala panika. Drugi posjetitelji pokušali su pomoći ozlijeđenima.

At least two people were killed and 37 ‌injured after a monster truck plowed into crowds at an event in Colombia's Popayan, the regional governor said https://t.co/bTj2qC5cTR pic.twitter.com/5klWtnsynn — Reuters (@Reuters) May 4, 2026

Među žrtvama djevojčica (10)

Na mjestu je poginula desetogodišnja djevojčica, potvrdio je gradski dužnosnik kojeg su citirale lokalne novine El Espectador.

Policijski zapovjednik Popayána, pukovnik Julián Castañeda rekao je za El Tiempo kako se sumnja na mehanički kvar na vozilu. "Vozilo je ubrzalo, nije moglo kočiti, a vozač je u stabilnom stanju", izjavio je.

Gradonačelnik Juan Carlos Muñoz Bravo je najavio istragu.

