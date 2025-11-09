Kaos se nastavlja! Samo jučer, tisuće letova otkazano i odgođeno diljem zemlje

Zatvaranje američke savezne vlade sve više remeti zračni promet u Sjedinjenim Državama pošto je u subotu 1330 letova otkazano, a oko 5450 odgođeno.

Savezna uprava za zrakoplovstvo (FAA) naložila je zrakoplovnim tvrtkama da za četiri posto smanje broj dnevnih letova u 40 glavnih zračnih luka zbog zabrinutosti za sigurnost kontrole zračnog prometa.

Zatvaranje je, naime, dovelo do nedostatka kontrolora zračnog prometa jer tjednima nisu primali plaće.

Gdje su najveći poremećaji?

Rezanje broja letova porast će na šest posto u utorak prije nego što će 14. studenoga dosegnuti 10 posto.

Najveći poremećaji u prometu zabilježeni su u međunarodnoj zračnoj luci Charlotte Douglas u Sjevernoj Karolini, a zatim u međunarodnoj zračnoj luci Newark Liberty u New Jerseyju, glavnom ulazu za putnike koji putuju u New York.

Rezovi, koji su započeli u petak, najviše se odnose na četiri najveća prijevoznika: American Airlines, Delta Air Lines, Southwest Airlines i United Airlines.

Obustava rada vlade traje 39 dana i najdulja je u američkoj povijesti. Državni proračun nije usvojen zbog prijepora između demokrata i republikanaca u Kongresu, usredotočenog na potrošnju na zdravstvenu skrb.

Neuspjeh u usvajanju proračuna uvelike je zaustavio redovite vladine aktivnosti, ostavljajući mnoge savezne zaposlenike, uključujući kontrolore leta, da rade bez plaće.

Republikanci i demokrati i dalje se međusobno krive za krizu, optužujući jedni druge da dopuštaju da javnost pati zbog stjecanja političkih bodova. Ankete pokazuju da većina smatra predsjednika Donalda Trumpa i njegovu Republikansku stranku odgovornima za zatvaranje.

