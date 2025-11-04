Amerika pred zračnim kolapsom! Ministar prometa: 'Mogao bi nastupiti veliki kaos'

Američki ministar prometa Sean Duffy rekao je u utorak da će nastupiti velik kaos ako se nastavi blokada savezne vlade i da je moguće da dio američkog zračnog prostora bude zatvoren.

Govoreći u Washingtonu, Duffy je rekao da se mnogi američki kontrolori leta mogu nositi s izostankom jedne plaće, što već jesu, ali je naglasio: "Nitko od nas ne može se nositi s izostankom dvije plaće."

Za blokadu vlade okrivio je demokrate, a oni s druge strane okrivljuju republikance i Trumpovu administracjiu.

Duffy smatra da će se dogoditi "masovni kaos" ako vlada bude u blokadi još tjedan dana.

Upozorio je da će se dogoditi masovna kašnjenja i otkazivanja letova, te da bi vlasti mogle čak zatvoriti neke dijelove zračnog prostora jer nema dovoljno kontrolora leta.

Duffy je upozorio da će zatvoriti cijeli sustav ako sigurnost letenja više ne bude mogla biti zajamčena.

Blokada vlade traje već 35 dana jer se demokrati i republikanci prepiru oko proračuna.

Mnogobrojne savezne agencije rade samo djelomično. Gotovo 13.000 kontrolora leta i 50.000 zaposlenika zaduženih za sigurnost u Upravi za sigurnost prometa (TSA) radi i dalje bez plaće.

Probleme zbog manjka radnika imaju uglavnom najveće zračne luke na kojima letovi sve više kasne.

Na najvećim zračnim lukama odsutno je 20 do 40 posto kontrolora leta zbog neplaćenih smjena, po Saveznoj upravi za zračni promet (FAA).

Od početka blokade, gotovo polovica od 30 najprometnijih zračnih luka u SAD-u imala je problema sa zagušenjima. Godine 2019. slični poremećaji u radu zračnih luka okončali su blokadu vlade koja je trajala 35 dana.

