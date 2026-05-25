Kanibal (31) iz 'savršene obitelji' pronađen mrtav nakon suđenja za ubojstvo mlađeg brata

Kanibal koji je zaklao svog mlađeg brata i pojeo mu očnu jabučicu pronađen je mrtav mjesecima nakon što je proglašen nevinim zbog neuračunljivosti, piše Metro.co.uk. Matthew Hertgen (31) optužen je za brutalno ubojstvo svog 26-godišnjeg brata Josepha tijekom psihotične epizode prije nego što je osakatio tijelo.

Sudac Višeg suda okruka Mercer, Robert Lytle, oslobodio je u ožujku bivšeg svučilišnog nogometaša optužbi za Jospehovo ubojstvo. Hertgen je pronađen bez svijesti u zatvoru okruga Mercer 8. svibnja, prema izvješću Ureda tužitelja okruga Mercer.

Službenici još nisu objavili službeni uzrok smrti, ali New York Post izvještava da vjeruju da si je oduzeo život. Već si je pokušao presuditi nekoliko dana nakon uhićenja u veljači 2025. godine. U njegovoj osmrtnici stoji da se u kasnijim godinama borio s teškim i dubokim problemima mentalnog zdravlja.

Brat pronađen u lokvi krvi

"Ipak, na mnogo je načina izražavao tugu, kajanje i pokajanje. Otišao je s ljubavlju, prijateljstvom i oprostom svoje obitelji te vječnom nadom u spasenje", stoji u osmrtnici. Njegov mlađi brat Joseph pronađen je u lokvi krvi, a pored njega je bio nož. Policajci su reagorali na dojave o požaru i tijelu u Princetonu 22. veljače 2025. Napad se dogodio u luksuznom stanu braće u blizini sveučilišta "Ivy League".

Istražitelji su opisali kako je Matthew nožem i palicama za golf pretukao i izbo svog mlađeg brata na smrt prije nego što mu je iščupao jedno oko i pojeo ga. Matthew je također optužen za ubojstvo obiteljske mačke i paljenje životinje. Snimke nadzornih kamera prikazane tijekom postupka navodno su snimile Josepha kako pokušava obuzdati svog starijeg brata nekoliko trenutaka prije napada.

U ožujku 2025. sudac Višeg suda okruga Mercer, Robert Lytle, presudio je da Hertgen nije kriv zbog neuračunljivosti nakon što su stručnjaci zaključili da je tijekom ubojstva patio od teške shizofrenije. Ta je odluka značila da je Hertgen izbjegao tradicionalnu osudu za ubojstvo i umjesto toga suočio se s neodređenim pritvorom u psihijatrijskoj ustanovi.

Ubojstvo šokiralo SAD

Jezivi detalji ubojstva šokirali su SAD, posebno zbog savršenog odgoja obitelji. Braća su odrasla u bogatoj obitelji u New Jerseyju prije nego što su se preselila u luksuzne stanove Michelle Mews u Princetonu.

Josephova osmrtnica u vrijeme njegove smrti odala je počast "ljubaznoj osobi" s "velikom ljubavlju prema životu" i "osmijehom koji je uljepšao svaku sobu". Matthew Hertgen se navodno godinama prije ubojstva borio sa shizofrenijom. Svjedočanstva predočena sudu pokazala su da je Hertgen patio od zabluda i vjerovao da doživljava božanske vizije povezane s apokalipsom.

Forenzički psiholog dr. Gianni Pirelli rekao je sudu da je Hertgen u različitim vremenima vjerovao da je Isus Krist, Bog, Antikrist ili da posjeduje više duša. Vještak je rekao da se Hertgen uvjerio da žrtveno ubojstvo može spasiti svijet.