MUČNI DETALJI /

Otac ga pronašao krvavog u garaži pa uslijedio šok: 'Đavao postoji, u meni je i pojeo sam mamu'

Otac ga pronašao krvavog u garaži pa uslijedio šok: 'Đavao postoji, u meni je i pojeo sam mamu'
Foto: Screenshot Facebook

Ako sutkinja mladića proglasi neubrojivim, vjerojatno će izbjeći zatvorsku kaznu te će umjesto toga biti smješten u psihijatrijsku ustanovu

12.4.2026.
22:25
danas.hr
Eric Leif Jordahl imao je samo 20 godina kada je u srpnju 2020. godine ubio svoju majku Rosalie Johnson (67) u njihovom domu uz jezero u Minnesoti.

Policijska istraga otkrila je mučne detalje ovog ubojstva. U srpnju 2020. godine mladića je u garaži, prekrivenog krvlju, pronašao otac. 

"Đavao postoji, u meni je i pojeo sam mamu", jezivo je priznao ocu.

Policija je 62-godišnju ženu pronašla pretučenu i izbodenu u podrumu, a nedostajali su joj dijelovi tijela. Tijelo joj je bilo unakaženo i prekriveno krvlju.

Mladić je kasno noću otišao u majčinu sobu dok mu je otac bio na poslu, a kada mu je rekla da se vrati u krevet, pretukao ju je, a potom je našao nož i više puta je izbo. Iz policije su izvijestili kako ju je tijekom napada ugrizao.

Policija je u kuhinji obiteljske kuće pronašla ljudsko tkivo i mesarski nož na stolu. Mladić je majku napao, tukao ju i pojeo dijelove njenog tijela dok je bila živa.

Godine 2021. utvrđeno je da je mladić neubrojiv da bi mu se moglo suditi, no kasnije je ponovno proglašen procesno sposobnim. S obzirom na to sudski postupak pokrenut je dvije godine kasnije.

Njegovi odvjetnici pritom su tvrdili da nije kriv zbog duševne bolesti. Kao posljedica toga, postupak je razdvojen na dva dijela: odlučivanje o krivnji te pitanje neubrojivosti zbog duševne bolesti.

Jordahl, koji sada ima 26 godina, odrekao se prava na suđenje pred porotom, pa je o njegovoj krivnji odlučivala sutkinja, koja ga je proglasio krivim po svim točkama optužnice, uključujući i ubojstvo prvog stupnja za koje je propisana automatska kazna doživotnog zatvora.

Ako sutkinja mladića proglasi neubrojivim, vjerojatno će izbjeći zatvorsku kaznu te će umjesto toga biti smješten u psihijatrijsku ustanovu.

KanibalSuđenjeUbojstvoMentalna Bolest
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
