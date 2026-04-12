Otac ga pronašao krvavog u garaži pa uslijedio šok: 'Đavao postoji, u meni je i pojeo sam mamu'

Eric Leif Jordahl imao je samo 20 godina kada je u srpnju 2020. godine ubio svoju majku Rosalie Johnson (67) u njihovom domu uz jezero u Minnesoti.

Policijska istraga otkrila je mučne detalje ovog ubojstva. U srpnju 2020. godine mladića je u garaži, prekrivenog krvlju, pronašao otac.

"Đavao postoji, u meni je i pojeo sam mamu", jezivo je priznao ocu.

Policija je 62-godišnju ženu pronašla pretučenu i izbodenu u podrumu, a nedostajali su joj dijelovi tijela. Tijelo joj je bilo unakaženo i prekriveno krvlju.

Mladić je kasno noću otišao u majčinu sobu dok mu je otac bio na poslu, a kada mu je rekla da se vrati u krevet, pretukao ju je, a potom je našao nož i više puta je izbo. Iz policije su izvijestili kako ju je tijekom napada ugrizao.

Policija je u kuhinji obiteljske kuće pronašla ljudsko tkivo i mesarski nož na stolu. Mladić je majku napao, tukao ju i pojeo dijelove njenog tijela dok je bila živa.

Godine 2021. utvrđeno je da je mladić neubrojiv da bi mu se moglo suditi, no kasnije je ponovno proglašen procesno sposobnim. S obzirom na to sudski postupak pokrenut je dvije godine kasnije.

Njegovi odvjetnici pritom su tvrdili da nije kriv zbog duševne bolesti. Kao posljedica toga, postupak je razdvojen na dva dijela: odlučivanje o krivnji te pitanje neubrojivosti zbog duševne bolesti.

Jordahl, koji sada ima 26 godina, odrekao se prava na suđenje pred porotom, pa je o njegovoj krivnji odlučivala sutkinja, koja ga je proglasio krivim po svim točkama optužnice, uključujući i ubojstvo prvog stupnja za koje je propisana automatska kazna doživotnog zatvora.

Ako sutkinja mladića proglasi neubrojivim, vjerojatno će izbjeći zatvorsku kaznu te će umjesto toga biti smješten u psihijatrijsku ustanovu.

