NEMA PRAVO ŽALBE /

Južna Koreja osudila bivšeg predsjednika koji je pokušao uvesti izvanredno stanje u zemlji

Južna Koreja osudila bivšeg predsjednika koji je pokušao uvesti izvanredno stanje u zemlji
Foto: Hwawon Ceci Lee/afp/profimedia

Također je proglašen krivim za optužbe koje uključuju krivotvorenje službenih dokumenata i nepoštivanje pravnog postupka potrebnog za izvanredno stanje

16.1.2026.
8:47
danas.hrHina
Hwawon Ceci Lee/afp/profimedia
Južnokorejski sud u petak je osudio bivšeg predsjednika Yoon Suk Yeola na pet godina zatvora zbog optužbi koje uključuju ometanje pokušaja uhićenja nakon neuspjelog pokušaja uvođenja izvanrednog stanja.

Središnji okružni sud u Seulu priopćio je da je Yoona proglasio krivim za ometanje vlasti u izvršenju naloga za uhićenje vezanog uz njegovu izjavu o izvanrednom stanju u prosincu 2024., pokazao je prijenos presude uživo.

Također je proglašen krivim za optužbe koje uključuju krivotvorenje službenih dokumenata i nepoštivanje pravnog postupka potrebnog za izvanredno stanje.

Ova je presuda prva vezana uz kaznene optužbe s kojima se Yoon suočava zbog svog neuspješnog pokušaja uvođenja izvanrednog stanja.

Na presudu se može uložiti žalba.

Podsjetimo, početkom prosinca 2024. predsjednik Južne Koreje Yoon Suk Yeol proglasio je izvanredno stanje, optuživši oporbu da kontrolira parlament, simpatizira Sjevernu Koreju i protudržavnim djelovanjem paralizira rad vlade. Odluku je obrazložio potrebom zaštite ustavnog poretka i nacionalne sigurnosti, no ona je odmah izazvala snažan politički i društveni otpor.

Oporba je odluku proglasila neustavnom, građani su se okupili ispred Narodne skupštine, a u Seulu su izbili sukobi policije i prosvjednika dok su vojnici ušli u zgradu parlamenta. Unatoč tome, parlament je već nekoliko sati kasnije, velikom većinom glasova, zatražio ukidanje izvanrednog stanja, uključujući i dio zastupnika predsjednikove stranke, pa je Yoon bio prisiljen povući svoju odluku.

Nakon toga pokrenuti su postupci za predsjednikov opoziv, zatražena je njegova ostavka, a politička kriza dodatno se produbila istragama protiv Yoona zbog sumnje na pobunu i izdaju. Policija je u sklopu istrage pretresla predsjednički ured, dok je bivši ministar obrane Kim Yong-hyun, koji je preuzeo odgovornost za uvođenje izvanrednog stanja, uhićen i smješten u pritvor. Kriza je izazvala i međunarodne reakcije te odgodu vojnih i diplomatskih aktivnosti, a događaji su ocijenjeni kao jedna od najozbiljnijih političkih kriza u Južnoj Koreji u posljednjih nekoliko desetljeća.

