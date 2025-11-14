Epstein je htio doći do Putina? Novi šok detalji prepiski, uključen i europski dužnosnik

Vodeća europska organizacija za ljudska prava spominje se u nizu dokumenata koje je objavio Zastupnički dom SAD-a, a u kojima se vidi da je vođa te organizacije komunicirao s osuđenim seksualnim predatorom i financijerom Jeffreyjem Epsteinom o uspostavljaju kontakta s visokim ruskim dužnosnicima.

"Mislim da biste Putinu mogli predložiti da Lavrov (ruski ministar vanjskih poslova, op.a.) dobije uvid razgovarajući sa mnom", napisao je Epstein 2018. godine u e-poruci Thorbjørnu Jaglandu, tadašnjem glavnom tajniku Vijeća Europe.

Jagland je odgovorio da će se idućeg dana sastati s Lavrovljevim pomoćnikom i predložiti kontakt s Epsteinom. "Hvala vam na lijepoj večeri. Doći ću na tjedan dana", napisao je Jagland Epsteinu u prepisci punoj pravopisnih grešaka, prenosi Politico.

Nije poznato je li ikada održan sastanak ili naknadna rasprava.

Jaglandovo objašnjenje

U istoj prepisci, Epstein se osvrnuo na prethodne razgovore koje je vodio s bivšim ruskim veleposlanikom pri UN-u Vitalijem Čurkinom, koji je preminuo 2017. "Čurkin je bio sjajan", pisao je Epstein.

"Shvatio je Trumpa nakon naših razgovora. Nije to komplicirano. Mora vidjeti da nešto dobiva, tako je jednostavno", dodao je.

Svoje kontakte s Epsteinom Jagland je pojasnio norveškoj javnoj televiziji NRK napisavši: "U svom radu upoznao sam mnogo ljudi, mnogi su me doveli u kontakt s još više njih. To je dio uobičajene diplomatske aktivnosti".

Distancirao se pritom od svega što je "izašlo na vidjelo" o privatnom životu Jeffreyia Epsteina. "Za mene je bilo posebno važno razumjeti Donalda Trumpa i što se događalo u odnosu između SAD-a i Europe. "Mnogi su htjeli pokrenuti proces isključenja Rusije iz Vijeća Europe i time isključiti ruske građane iz pristupa Europskom sudu za ljudska prava", dodao je bivši čelnik Vijeća Europe koji je tu dužnost obnašao deset godina.

Vijeće Europe odbilo je komentirati cijeli slučaj.

E-mailovi koje su u srijedu objavili demokratski zastupnici Zastupničkog doma SAD-a kompromitiraju američkog predsjednika Donalda Trumpa koji je, prema njima, "znao za djevojke" koje su bile dio mreže osuđenog seksualnog prijestupnika Epsteina, koji je počinio samoubojstvo u zatvoru dok je čekao suđenje za trgovinu seksualnim robljem.

Što radi Vijeće Europe?

Trump je bio u prijateljskim odnosima s Epsteinom 1990-ih i početkom 2000-tih, ali je porekao bilo kakvu krivnju. "U privatnoj korespondenciji s Ghislaine Maxwell, Jeffrey Epstein je 2011. godine napisao da je Donald Trump "proveo sate" u njegovoj kući sa žrtvom trgovine ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja", priopćili su demokrati u Nadzornom odboru Zastupničkog doma SAD-a.

Bivši norveški premijer i dugogodišnji član Laburističke stranke Thorbjørn Jagland također je bio i ministar vanjskih poslova u Oslu, a od 2009. do 2019. je vodio Vijeće Europe kao glavni tajnik te organizacije sa sjedištem u Strasbourgom koja promiče demokraciju, ljudska prava i vladavinu prava u Europi.

Vijeće Europe treba razlikovati od Europskog vijeća koje čine šefovi zemalja ili vlada članica (premijeri odnosno predsjednici država) i Vijeća Europske unije odnosno Vijeća ministara koje čine ministri iz zemalja članica i zajedno s Parlamentom EU-a donosi zakone.

Vijeće Europe kao takvo nije dio EU-a, nego nastupa kao samostalna organizacija koja okuplja 46 europskih država, a temelji se na Europskoj konvenciji o ljudskim pravima na temelju koje djeluje Europski sud za ljudska prava.

