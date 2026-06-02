Obrat u slučaju ubijene Danke Ilić (2)! Odbačena optužnica protiv jednog osumnjičenika

Viši sud u Negotinu obustavio je kazneni postupak protiv Radoslava Dragijevića, oca Dejana Dragijevića, optuženog za ubojstvo dvogodišnje djevojčice Danke Ilić 26. ožujka 2024.

Sud je odlučio da nema potrebe za podizanjem optužnice protiv Radoslava Dragijevića, kojeg je tužiteljstvo optužilo za počinjenje kaznenih djela neprijavljivanja kaznenog djela i pomaganja počinitelju nakon počinjenja kaznenog djela, piše Telegraf. Tužiteljstvo ga je prethodno optužilo da je pomogao svom sinu Dejanu Dragijeviću u premještanju tijela djevojčice.

Stranke u postupku imaju tri dana za žalbu. Ako je netko podnese, o njoj će odlučivati ​​Žalbeni sud u Nišu. U ovom slučaju, Žalbeni sud u Nišu prethodno je potvrdio dio optužnice koji se odnosi na Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića, dok je dio koji se odnosi na Radoslava Dragijevića ukinuo i vratio prvostupanjskom sudu na odlučivanje.

Tijelo nikada nije pronađeno

Optužnicom, koja je podignuta nakon dopune istrage, Dragijević i Janković bili su optuženi za kazneno djelo teškog ubojstva u suučesništvu. Istraga je dopunjena nalogom Žalbenog suda u Nišu nakon što je dva puta vratio odluku o potvrđivanju optužnice Višem sudu u Zaječaru, s tim da je drugi put naložio da odluku donese potpuno novo sudsko vijeće, odnosno Viši sud u Negotinu.

Tužiteljstvo je predložilo da sud osudi Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića na doživotni zatvor. Sumnja se da su 26. ožujka u Banjskom Polju kod Bora Dejan Dragijević i Srđan Janković prvo automobilom iz JKP "Vodovod", gdje su bili zaposleni, udarili dvogodišnju djevojčicu, a zatim je stavili u vozilo.

Sumnja se da su njezino tijelo bacili na odlagalište otpada, odakle je kasnije premješteno. Tijelo djevojčice nikada nije pronađeno. Radoslav Dragijević osumnjičen je da je pomogao svom sinu Dejanu Dragijeviću premjestiti tijelo djevojčice. Brat Dejana Dragijevića, Dalibor Dragijević, preminuo je 7. travnja 2024. u prostorijama Policijske uprave u Boru tijekom pritvora.