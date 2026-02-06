Vlasnici bara u kojem je umrla 41 osoba za sve krive mladu konobaricu. Njezin dečko ispričao svoju stranu priče

Nakon tragedije u novogodišnjoj noći u švicarskom skijalištu Crans-Montana, kada je u požaru poginula 41 osoba, sada je svjedočio dečko stradale konobarice Cyane Panine (24), Jean-Marc G. Vlasnici Jacques i Jessica Moretti prebacili su krivicu na nesretnu konobaricu i tvrdili da je njezina ideja bila da sjedne na ramena kolege s dvije boce šampanjca s prskalicama, piše Daily Mail.

Njezin dečko, s kojim je bila u vezi mjesec dana prije smrti, Jean-Marc G., opisan je kao "posvojeni sin" vlasnika bara koje su vlasti optužile za ubojstvo iz nehaja, tjelesne ozljede iz nehaja i podmetanje požara iz nehaja. Iako službeno nije radio u Le Constellationu, tamo je obavljao poslove poput popravka aparata za led ili zvučnika te je upravljao jednim od restorana obitelji Moretti. Kada je u baru izbio požar, Jean-Marc je na saslušanju rekao da mu je 49-godišnji Jacques Moretti "viknuo" da je pronašao Panine i je pokušava oživjeti.

Narednih sat vremena zajedno su je pokušavali spasiti dok 40-godišnja Jessica Moretti nije dovela liječnika. Suprotno tvrdnjama Panineine obitelji i njezinog odvjetnika - koji tvrde da su vlasnici kluba iskorištavali konobaricu - Jean-Marc je rekao da je bila vrlo bliska s parom i da je Božić provela u njihovoj rezidenciji.

Jean-Marc potvrdio da su bili bliski sa Cyane

Morettijevi, su kritizirani nakon otkrića da je požar započeo kada su prskalice u bocama šampanjca zapalile zvučno izoliranu pjenu koju su postavili na strop podruma. Oni su tijekom istrage okrivili Cyane, tvrdeći da je bila njezina odluka da se popne na ramena svog kolege.

Morettijevi su opisivali Panine kao "pokćerku“ i "sestru“, što je Jean-Marc potvrdio na svom saslušanju. No, Sophie Haenni, odvjetnica koja zastupa Panineinu obitelj, prethodno je izjavila da su izvještaji o bliskom odnosu između zaposlenice i Morettijevih kategorički lažni.

Odvjetnica je rekla da je Panine roditeljima rekla da su je vlasnici bara neumorno iscrpljivali, da je mentalno i fizički iscrpljena i da je bila na rubu da javno otkrije iskorištavanje prije tragedije. Čak je kontaktirala službu za zaštitu radnika zbog uvjeta rada i očito nikada nije obaviještena o opasnostima pjene na stropu niti je primila bilo kakvu sigurnosnu obuku.

'Samo je radila svoj posao'

"Nije Cyane sama odlučila staviti ovu kacigu, već na zahtjev svojih poslodavaca. Samo je radila svoj posao. Šokantno je svaliti odgovornost za vlastite propuste na Cyane, 24-godišnju ženu i vlastitu zaposlenicu", rekla je njezina odvjetnica.

Trenutak prije požara, Panine je snimljena kako nosi kacigu Dom Perignon, dok je podizana na ramena 23-godišnjeg Matea Lesguera, DJ-a u baru. To je bilo na zahtjev Jessice Moretti, tvrdila je svjedokinja u službenom izvješću koje su sastavile švicarske vlasti. Motociklistička kaciga Dom Perignon potpuno je prekrivala Panineino lice crnim vizirom, što je značilo da jedva išta vidjela dok je nosila boce šampanjca s prskalicama. Mateo, koji je nosio karnevalsku masku koja mu je također skrivala lice, tragično je poginuo uz Panine u baru.

Istraga je otkrila velike sigurnosne propuste u samom baru. Čak 34 žrtve pronađene su na uskom stubištu koje je vlasnik dodatno suzio tijekom renovacije kako bi dobio više prostora. Neki zaposlenici tvrde da su pomoćni izlazi bili zaključani, dok su se pojavile i optužbe da je vlasnica pobjegla s blagajnom dok je unutra vladao pakao.

