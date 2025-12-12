FREEMAIL
STRAH OD CUNAMIJA /

Pogodio ih novi snažan potres od 6,7 po Rictheru: 'Dobili smo upozorenje na mobitel, trajalo je 20 sekundi'

Pogodio ih novi snažan potres od 6,7 po Rictheru: 'Dobili smo upozorenje na mobitel, trajalo je 20 sekundi'
Foto: Emsc

Japanska meteorološka agencija izdala je upozorenje za mogući cunami do visine od 1 metra

12.12.2025.
6:14
HinaDunja Stanković
Emsc
Potres magnitude 6.7 pogodio je u petak sjeveroistočni dio Japana te je Japanska meteorološka agencija izdala upozorenje za cunami.

Potres se dogodio u 11.44 ujutro na dubini od 20 km u priobalnom području prefekture Aomori, nekoliko dana nakon što je isto područje pogodio snažniji potres magnitude 7,5.

Japanska meteorološka agencija izdala je upozorenje za mogući cunami do visine od 1 metra.

Javna televizija NHK javila je da je potres bio slabiji nego onaj u ponedjeljak, a vlasti su izvijestile da nisu otkriveni poremećaji u radu nuklearnih elektrana na tom području.

"Treslo je polako i odvratan je osjećaj", napisao je jedan stanovnik Japana na stranici EMSC-a. 

Drugi je posvjedočio da je podrhtavanje trajalo oko 20 sekundi. 

"Bio sam u vlaku kada su nam mobiteli poludjeli s alarmima za upozorenje", dodao je treći.

POGLEDAJTE VIDEO: Afganistan u paklu potresa, zbrajaju se žrtve: 'Umro je pod ruševinama, i to tek što se oženio'

PotresJapanCunami
