Pogodio ih novi snažan potres od 6,7 po Rictheru: 'Dobili smo upozorenje na mobitel, trajalo je 20 sekundi'

Potres magnitude 6.7 pogodio je u petak sjeveroistočni dio Japana te je Japanska meteorološka agencija izdala upozorenje za cunami.

Potres se dogodio u 11.44 ujutro na dubini od 20 km u priobalnom području prefekture Aomori, nekoliko dana nakon što je isto područje pogodio snažniji potres magnitude 7,5.

Japanska meteorološka agencija izdala je upozorenje za mogući cunami do visine od 1 metra.

Javna televizija NHK javila je da je potres bio slabiji nego onaj u ponedjeljak, a vlasti su izvijestile da nisu otkriveni poremećaji u radu nuklearnih elektrana na tom području.

"Treslo je polako i odvratan je osjećaj", napisao je jedan stanovnik Japana na stranici EMSC-a.

Drugi je posvjedočio da je podrhtavanje trajalo oko 20 sekundi.

"Bio sam u vlaku kada su nam mobiteli poludjeli s alarmima za upozorenje", dodao je treći.

