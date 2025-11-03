Ženi unakaženo lice, a muškarca našli bez glave: Zbog jezivih smrti na otoke šalju vojsku?

Kiyo Goto (79) iz Japana umrla je nakon što ju je na šumovitom planinskom području u prefekturi Akita napao medvjed, piše The Sun u ponedjeljak.

Policija vjeruje da ju je zvijer napala dok je brala gljive. Goto je inače živjela blizu planina, a u nedjelju je nazvala obitelj i rekla im da izlazi. S obzirom na to da se nije vratila do večeri, rodbina je kontaktirala policiju.

Tijelo su pronašli u ponedjeljak oko 9 sati ujutro, a lice joj je bilo toliko teško ozlijeđeno da je sumnja istog trena pala na medvjeda.

Krvavi niz napada

Službenici su situaciju nazvali "ozbiljnim problemom" i obećali odlučnu reakciju kako bi spriječili daljnje tragedije. Međutim, ovo je tek najnoviji u nizu napada medvjeda koji potresaju Japan. Samo ove godine, diljem zemlje život je izgubilo 11 ljudi, a više od 100 ih je zadobilo ozljede. Nekima od njih liječnici su morali amputirati dijelova tijela.

Medvjedi ne biraju mjesta - napada je bilo oko škola, autobusnih stanica, čak i unutar supermarketa. Kriza je toliko ozbiljna da je guverner Akite Kenta Suzuki zatražio vojnu pomoć. "Ljudi na terenu dosegli su granicu izdržljivosti", upozorio je Suzuki u objavi na Instagramu u nedjelju.

Dodao je da osobno planira posjetiti Ministarstvo obrane u utorak kako bi zatražio pomoć. Ministar obrane Shinjiro Koizumi ranije je rekao da će Oružane snage Japana (SDF) pružiti logističku podršku, poput prijevoza i zbrinjavanja odstrijeljenih medvjeda.

Čovjeka našli bez glave i udova

Podsjetimo, Akita, koja se nalazi na sjevernom japanskom otoku Honshu i dom je azijskih crnih medvjeda, jedno je od najteže pogođenih područja. U jednom napadu u petak poginuo je muškarac, dok su trojica završili u bolnici. Policajci su tijelo pronašli u blizini farme.

Samo nekoliko sati ranije, ozljede je zadobila i žena u sedamdesetim godinama, ali u prefekturi Toyama. Na sjeveru države, u prefekturi Iwate na otoku Honshu, nestala je pak Katsumi Sasazaki (60) dok je čistila vanjsku kadu. Istražitelji su na licu mjesta kasnije pronašli ljudsku krv i medvjeđu dlaku. Zabilježen je i još jedan stravičan slučaj - muškarac star oko 70 godina pronađen je bez glave i uništenih udova, a tijelo su mu prekrivale ogrebotine od kandži.

