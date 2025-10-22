Izvori otkrili zašto je propao sastanak u Budimpešti: Trump je imao znakovite riječi

Američki predsjednik Donald Trump poručio je da nije želio "uzaludni sastanak", nakon što je propao plan za razgovor s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Budimpešti, gdje su trebali raspravljati o rješenju za rat u Ukrajini.

"Ne želim gubiti vrijeme. Vidjet ću što će se dogoditi", kazao je Trump.

Izvješća sugeriraju da je odgoda sastanka posljedica razilaženja u mišljenjima o uvjetima za okončanje sukoba. Američki predsjednik je u utorak u Bijeloj kući naglasio da ključna točka spoticanja ostaje odvijanje Moskve da prekine borbe duž trenutačne linije bojišta.

Ranije je dužnosnik Bijele kuće izjavio da "nema planova" za sastanak Trumpa i Putina "u bliskoj budućnosti", iako su se dvojica čelnica u telefonskom razgovoru prošloga tjedna dogovorili sastati i razgovarati u mađarskoj prijestolnici u iduća dva tjedna. Čak je i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio da je spreman doći na razgovore.

Razilaženja u zahtjevima

No, prema izjavama dužnosnika koji su progovorili za Reuters, Rusija je tijekom vikenda poslala privatno priopćenje SAD-u u kojem zahtijeva kontrolu nad cijelim Donbasom. To je suprotno Trumpovoj želji da se linije bojišnice zamrznu na trenutačnim položajima.

Ključne razlike između američkih i ruskih prijedloga za mir su postale sve očitije ovoga tjedna što je, čini se, uništilo mogućnosti za samit dvojice predsjednika.

Trump i Putin posljednji su se put sastali na Aljasci u kolovozu, no taj susret nije dao konkretnih rezultata. Putin je i tada naglasio da je njegova zemlja predana okončanju rata, ali i tvrdio da se "primarni uzroci sukoba# moraju ukloniti za dugotrajno primirje.

Odluka Bijele kuće da odgodi drugi sastanak može se protumačiti kao pokušaj izbjegavanja sličnog scenarija, analizira BBC. "Pretpostavljam da su Rusi htjeli previše i da je Amerikancima postalo očito da za Trumpa neće biti dogovora u Budimpešti", kazao je visoki europski diplomat za Reuters.

Iako je bilo predviđeno da se pripremni sastanak i američkog državnog tajnika Marca Rubia i ruskog ministra vanjskih poslova Sergeja Lavrova održi ovoga tjedna, Bijela je kuća objavila da su "imali produktivan poziv" i da sastanak više "nije potreban".

'Prestanite se boriti i idite kući'

U ponedjeljak je Trump prihvatio prijedlog o prekidu vatre koji su podržali Kijev i europski čelnici kako bi se zamrznuo sukob na trenutačnoj liniji fronta.

"Rekao sam: Režite i stanice na ovom mjestu. dite kući. Prestanite se boriti i ubijati ljude", otkrio je američki predsjednik. Rusija se s druge strane otvoreno protivi zamrzavanju trenutačne linije konflikta.

Putin odbacuje višestruke pozive na prekid vatre i drži se svojih zahtjeva, koji uključuju i velike teritorijalne ustupke na što Kijev nije spreman pristati.

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da je ta ideja Rusima više puta predložena, ali da se "dosljednost ruskog stava ne mijenja" - misleći na inzistiranje Moskve na potpunom povlačenju ukrajinskih trupa iz istočnih regija.

Moskva je bila zainteresirana samo za "dugoročni, održivi mir", rekao je Sergej Lavrov u utorak, implicirajući da bi zamrzavanje linije fronta značilo samo privremeno primirje.

Zelenski pak smatra da su rasprave o zamrzavanju prve linije fronta "početak diplomacije", koju Rusija izbjegava svim silama.

