Propao sastanak između Trumpa i Putina, cure prvi detalji

Izgleda da je zasad propao najavljeni samit Donalda Trumpa i Vladimira Putina, koji se trebao održati u Budimpešti tijekom sljedećeg tjedna.

Visoki dužnosnik Bijele kuće izjavio je da američki predsjednik Donald Trump i ruski predsjednik Vladimir Putin nemaju planove za sastanak "u bliskoj budućnosti", prenosi Reuters.

To dolazi nakon što su američki državni tajnik Marco Rubio i ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov ranije danas telefonski razgovarali.

Produktivan razgovor Lavrova i Rubia

Dužnosnik je rekao: "Tajnik Rubio i ministar vanjskih poslova Lavrov imali su produktivan poziv. Stoga dodatni osobni sastanak između tajnika i ministra vanjskih poslova nije potreban, a nema ni planova da se predsjednik Trump sastane s predsjednikom Putinom u bliskoj budućnosti."

Očekuje se još jedan poziv između Rubija i Lavrova već ovog tjedna, rekao je dužnosnik.

Trump i Putin posljednji su se put sastali licem u lice na razgovorima u američkoj saveznoj državi Aljasci u kolovozu.

Prošli tjedan dogovorili su se sastati u Mađarskoj, ali danas se pojavila izvješća da je samit upitan zbog nepromjenjivog stava Rusije o ratu, piše Sky News.

Rusija je tijekom vikenda efektivno odbacila stav Donalda Trumpa o pregovorima o završetku rata u Ukrajini, prema izvješću Reutersa. Dva dužnosnika su, prema navodima, rusko priopćenje poslano Washingtonu tijekom vikenda opisali kao "neformalni dokument".

Poruka iz Moskve samo je ponovila njezine prethodne uvjete za postizanje mirovnog sporazuma s Ukrajinom - ponavljajući ruski zahtjev da preuzme kontrolu nad cijelom ukrajinskom regijom Donbas, rekao je jedan od dužnosnika.

Trumpov stav je da trenutne linije bojišnice treba zamrznuti na postojećim lokacijama.

Zelenski pronašao razlog u Tomahawkima

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je izravno povezao američko odgađanje isporuke Ukrajini raketa dugog dometa Tomahawk s prividnim zahlađenjem ruskog angažmana u mirovnim pregovorima.

U svom večernjem obraćanju Ukrajini, Zelenski je rekao da je Rusija "gotovo automatski postala manje zainteresirana za diplomaciju" kada je postalo jasno da je Putinov poziv Donaldu Trumpu odgodio bilo kakvu odluku o davanju Tomahawka Ukrajincima.

"Rusija ponovno čini sve što može da napusti diplomaciju", rekao je u svom večernjem obraćanju.

