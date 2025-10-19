GOTOVO PRIMIRJE? /

Izrael započeo val napada na Gazu, šire se snimke: Likvidiran zapovjednik Hamasa

Izrael započeo val napada na Gazu, šire se snimke: Likvidiran zapovjednik Hamasa
Foto: X/screenshot

Izraelska vojska ranije je izvela zračne udare u južnom gradu Gaze Rafah nakon što su se njihove trupe našle pod vatrom u području iza službene linije povlačenja

19.10.2025.
17:45
danas.hr
X/screenshot
Izrael tvrdi da je započeo ‘niz udara na Hamas‘ kao odgovor na kršenje primirja, piše BBC.

Ubijen zapovjednik 

18.10. BBC dodaje da je u zračnom napadu na grad al-Zawaida ubijeno šest članova Hamasove brigade al-Qassam. Među njima je i Yahya al-Mabhouh, zapovjednik elitne jedinice u bataljunu Jabalia. 

Objavljene snimke

18.02 - Izraelske obrambene snage upravo su objavile izjavu u kojoj najavljuju da izvode dodatne zračne udare u Gazi.

 

 

"Kao odgovor na očito kršenje sporazuma o primirju ranije danas (u nedjelju), IDF je započeo niz udara na terorističke ciljeve Hamasa u južnom Pojasu Gaze", stoji u izjavi.

Izraelska vojska ranije je izvela zračne udare u južnom gradu Gaze Rafah nakon što su se njihove trupe našle pod vatrom u području iza službene linije povlačenja.

Hamas je rekao da nije bio svjestan sukoba.

Izraelski vojni dužnosnik naknadno je obavijestio novinare da bi danas mogli biti izvedeni dodatni udari kao odgovor na navodna kršenja primirja.

