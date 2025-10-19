Izrael započeo val napada na Gazu, šire se snimke: Likvidiran zapovjednik Hamasa

Izrael tvrdi da je započeo ‘niz udara na Hamas‘ kao odgovor na kršenje primirja, piše BBC.

Ubijen zapovjednik

18.10. BBC dodaje da je u zračnom napadu na grad al-Zawaida ubijeno šest članova Hamasove brigade al-Qassam. Među njima je i Yahya al-Mabhouh, zapovjednik elitne jedinice u bataljunu Jabalia.

Objavljene snimke

18.02 - Izraelske obrambene snage upravo su objavile izjavu u kojoj najavljuju da izvode dodatne zračne udare u Gazi.

The ceasefire agreement in the Gaza Strip has all but collapsed, as the Israeli Air Force continues to carry out strikes against areas of the Southern Gaza Strip, targeting sites in and around Khan Yunis. pic.twitter.com/EwizRNXP0V — OSINTdefender (@sentdefender) October 19, 2025

"Kao odgovor na očito kršenje sporazuma o primirju ranije danas (u nedjelju), IDF je započeo niz udara na terorističke ciljeve Hamasa u južnom Pojasu Gaze", stoji u izjavi.

Izraelska vojska ranije je izvela zračne udare u južnom gradu Gaze Rafah nakon što su se njihove trupe našle pod vatrom u području iza službene linije povlačenja.

Hamas je rekao da nije bio svjestan sukoba.

Izraelski vojni dužnosnik naknadno je obavijestio novinare da bi danas mogli biti izvedeni dodatni udari kao odgovor na navodna kršenja primirja.

