Krhki prekid vatre: Izrael predao tijela 15 Palestinaca

Izrael je u četvrtak predao tijela 15 Palestinaca ubijenih tijekom rata u Pojasu Gaze, tri dana nakon što su izvučeni ostaci posljednjeg izraelskog taoca.

Posrednici se nadaju da će ovi potezi utrti put provedbi iduće faze mirovnog plana američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Policajac Ron Gvili bio je jedan od 251 taoca koje su Hamasovi militanti zarobili i odveli u Pojas Gaze tijekom napada na Izrael 7. listopada 2023., što je i izazvalo rat.

U vrijeme postizanja sporazuma o prekidu vatre koji su Izrael i Hamas dogovorili u listopadu, u Pojasu Gaze ostalo je 48 talaca, a za njih 28 smatralo se da su mrtvi, uključujući Gvilija.

Predaja svih preostalih živih i mrtvih talaca bila je ključna obveza prema prvoj fazi sporazuma o prekidu vatre.

Međunarodni odbor Crvenog križa (ICRC) objavio je da je posredovao u vraćanju 15 mrtvih Palestinaca u Pojas Gaze nakon što je Izrael izvukao Gvilijeve ostatke.

Završila višemjesečna operacija vraćanja tijela

"Ovo označava završetak višemjesečne operacije kojom su ponovno ujedinjene obitelji i podržana provedba sporazuma o prekidu vatre", navodi se u priopćenju ICRC-a.

Operacija je počela u listopadu kada je Hamas oslobodio 20 živih talaca, a Izrael 1808 palestinskih zatvorenika, navodi ICRC. U kasnijim fazama ICRC je pomogao u vraćanju mrtvih, uključujući 27 od 28 talaca i 360 Palestinaca.

Ministarstvo zdravstva u Pojasu Gaze, kojim upravlja Hamas, potvrdilo je primitak 15 tijela, uz napomenu da će ih sada pokušati identificirati. Dosad je identificirano samo 99 palestinskih tijela predanih od listopada, zbog čega su zdravstveni dužnosnici bili prisiljeni pokapati neidentificirana tijela u masovne grobnice.

Krhki prekid vatre

Nasilje se u međuvremenu nastavlja. Bolničari su rekli da su izraelske snage ubile dvojicu muškaraca u istočnom Han Junisu, na području uz koje djeluje vojska. Izraelska vojska priopćila je da je "izvela precizan udar u skladu sa sporazumom o prekidu vatre", ciljajući militanta koji je planirao napad na njezine postrojbe.

"Prije udara poduzeti su koraci kako bi se ublažila šteta za civile", stoji u vojnom priopćenju.

Ministarstvo zdravstva u Pojasu Gaze objavilo je da su izraelski zračni napadi, tenkovsko granatiranje i pucnjava usmrtili najmanje 490 ljudi otkako je u listopadu na snagu stupio prekid vatre, a nakon dvije godine rata koji je u velikoj mjeri razorio palestinsku enklavu.

Kasnije tijekom dana, u izraelskom zračnom napadu ubijen je najmanje jedan Palestinac, a više njih ranjeno je u kampu Maghazi u središnjem dijelu enklave. Nije jasno što je izazvalo napad, a izraelska vojska nije odmah odgovorila na upit za komentarom.

Izrael navodi da su palestinski militanti ubili četiri vojnika u Pojasu Gaze za vrijeme prekida vatre. Dvije strane međusobno se optužuju za kršenje prekida vatre.

Prelaskom na drugu fazu sporazuma o prekidu vatre, SAD i partneri posrednici Egipat i Katar moraju se suočiti s osjetljivijim pitanjem razoružavanja Hamasa, što ta skupina dugo odbija. Plan također predviđa raspoređivanje međunarodnih mirovnih snaga.

