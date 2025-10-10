Izrael odobrio okvir za osobađanje svih taoca, ali šuti o drugim dijelovima plana

Izraelska vlada odobrila je okvir za oslobađanje svih talaca, objavio je ured izraelskog premijera Benjamina Netanyahua rano u petak.

Kratka objava na X-u usredotočila se na oslobađanje talaca, ali nije spomenula druge dijelove plana američkog predsjednika Donalda Trumpa za okončanje rata u Gazi. "Vlada je upravo odobrila okvir za oslobađanje svih talaca - živih i mrtvih", navodi se u objavi.

Ured je zatim podijelio izjave koje je Netanyahu iznio na sastanku za odobrenje okvira za oslobađanje talaca, uz američkog izaslanika Stevea Witkoffa i Trumpovog zeta Jareda Kushnera.

"Nalazimo se u značajnom razvoju događaja. U posljednje dvije godine borili smo se za postizanje naših ratnih ciljeva. A središnji od tih ratnih ciljeva je povratak talaca. Svih talaca, živih i mrtvih. I to ćemo uskoro postići", rekao je Netanyahu.

Pomoć Sjedinjenih Država i "hrabrost naših vojnika koji su ušli u Gazu, imala je kombinirani vojni i diplomatski pritisak koji je izolirao Hamas, odnosno doveo nas je do ove točke", rekao je Netanyahu.

Što uključuje sporazum Izraela i Hamasa?

Izrael i palestinska militantna skupina Hamas postigli su početni sporazum rano u četvrtak kao dio napora za okončanje sukoba. Sporazum - djelomično posredovan od strane SAD-a - uključuje puštanje svih talaca i povlačenje izraelskih vojnika na dogovorenu liniju u Gazi.

Izrael bi oslobodio oko 250 Palestinaca koji služe doživotne kazne i otprilike 1700 drugih pritvorenih nakon napada koje je predvodio Hamas prije dvije godine, a koji su pokrenuli rat.

Ranije u četvrtak, visoki dužnosnik palestinske skupine u inozemstvu, Khalil al-Hayya, rekao je da Hamas smatra da je rat u Gazi završen.

Al-Hayya je napomenuo da je palestinska delegacija dobila uvjeravanja od posrednika i američke administracije da je "rat potpuno završio". Al-Hayya je također voditelj pregovaračke delegacije Hamasa u pregovorima o prekidu vatre.

Hamas je "dao odgovor koji služi interesima palestinskog naroda i zaustavlja krvoproliće", rekao je, misleći na sporazum temeljen na američkom mirovnom planu.

"Potvrđujemo da žrtve našeg naroda neće biti uzaludne i da ćemo ostati vjerni svom obećanju i nećemo odustati od nacionalnih prava našeg naroda: postići slobodu, neovisnost i samoodređenje."

Trump: 'Značajan napredak'

Američki predsjednik Donald Trump objavio je na društvenim mrežama: "Sinoć smo postigli značajan napredak na Bliskom istoku, nešto za što su ljudi govorili da se nikada neće dogoditi. Završili smo rat u Gazi i doista, na mnogo većoj osnovi, stvorili mir."

Sporazum predviđa da će svih 48 izraelskih talaca biti pušteno u roku od 72 sata ili da će njihovi posmrtni ostaci biti vraćeni Izraelu. Prema izraelskim informacijama, vjeruje se da je 20 živih.

Oko 200 američkih vojnika pomoglo bi u praćenju sporazuma o prekidu vatre u Gazi, rekli su američki dužnosnici. Nije bilo jasno gdje će trupe biti stacionirane, ali dužnosnici, koji su govorili anonimno, naglasili su da američke trupe neće biti raspoređene u Gazi.

U međuvremenu, predsjednik izraelskog parlamenta pozvao je Trumpa da održi govor tijekom planiranog posjeta Bliskom istoku. Amir Ohana rekao je da mu je "duboka čast i privilegij" pozvati Trumpa da održi službeni govor naciji pred Knessetom.

"Izrael čeka predsjednika mira", napisao je Ohana na X-u, nazivajući Trumpa "najvećim prijateljem i saveznikom židovskog naroda u modernoj povijesti".

Trump je naznačio da planira putovati na Bliski istok "vrlo brzo", možda već u nedjelju.

Hamas ne želi Tonyja Blaira

No, Hamas je odbacio Trumpov glavni prijedlog za poslijeratni "Odbor za mir" na čelu s njim i bivšim britanskim premijerom Tonyjem Blairom, koji bi upravljao Gazom nakon što oružje utihne.

Osama Hamdan, visoki dužnosnik Hamasa uključen u prošle razgovore s Washingtonom, odmah je odbacio tu ideju.

"Sve frakcije, uključujući Palestinsku upravu, to odbacuju", rekao je za televiziju Al Arab, piše The Sun.

Amerikanci najavili raspoređivanje vojnika

Sjedinjene Države će rasporediti 200 vojnika kao dio zajedničke radne skupine za stabilnost Gaze, bez Amerikanaca na terenu u palestinskoj enklavi, rekla su u četvrtak dva visoka američka dužnosnika.

Dužnosnici, koji su razgovarali s novinarima pod uvjetom anonimnosti, rekli su da će 200 vojnika biti jezgra radne skupine koja će uključivati ​​predstavnike egipatske vojske, Katara, Turske i vjerojatno Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Dužnosnici su rekli da točna lokacija američkih trupa još nije odlučena. Razvit će zajednički kontrolni centar i integrirati druge sigurnosne snage koje će raditi u Gazi kako bi koordinirale s izraelskim snagama u izbjegavanju sukoba.

"Nijedna američka trupa ne namjerava ući u Gazu", rekao je jedan od dužnosnika.

Dužnosnici su rekli da se nadaju da će sporazum o Gazi, nakon što bude stupio na snagu, smiriti napetosti u regiji i stvoriti uvjete za pregovore o daljnjim sporazumima o normalizaciji između Izraela i arapskih zemalja.

Američki predsjednik Donald Trump u svom je prvom mandatu posredovao u sporazumima poznatih kao Abrahamov sporazum, o normalizaciji između Izraela i Bahreina, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Maroka i Sudana.

Dužnosnici su rekli da je Saudijska Arabija kandidat za takav sporazum s Izraelom, kao i Indonezija, Mauritanija, Alžir, Sirija i Libanon.

POGLEDAJTE VIDEO: Što zapravo znači primirje Hamasa i Izraela i hoće li Trump dobiti Nobela za mir?