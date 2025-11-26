Izbo vlastitu kćer (15) na ulici: Razlog? Izgleda da mu se nije sviđao njezin dečko

Austrijska policija uhitila je Afganistanca (50) koji je u nedjelju na ulici Beča izbo vlastitu kćer (15) nožem. Djevojčica je s teškim ozljedama helikopetrom prevezena u bolnicu, piše Fenix.

“U 22. bečkom okrugu se dogodio ozbiljan nasilni zločin. Pedesetogodišnji muškarac navodno je napao svoju 15-godišnju kćer na ulici šakama i nožem. Svjedoci koji su čuli vriskove djevojčice, odmah su pozvali hitnu pomoć i požurili u pomoć žrtvi”, navodi bečka policija.

Policajci su na mjestu događaja uhitili nasilnika. Priznao je krivnju i trenutačno je u pritvoru. Motiv se istražuje.

Ubodena u vrat i tijelo

“Petnaestogodišnjakinja je zadobila višestruke po život opasne ubodne rane u gornjem dijelu tijela i vratu. Primila je hitnu medicinsku pomoć od bečke profesionalne spasilačke službe, a zatim je helikopterom prevezena u bolnicu”, navodi austrijska policija.

Austrijski mediji navode kako je napadač afganistanski državljanin, te kako je kćer napao jer je imala dečka kojeg nije on odobravao.

Navodno je smatrao kako je kćer ovim potezom narušila obiteljski ugled.

