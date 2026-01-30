Izašao iz Audija kako bi se obračunao s vozačem BMW-a, a onda je uslijedio kaos

Srpski policajci imali su noćas pune ruke posla nakon prometne svađe koja je eskalirala u namjerno gaženje. A.D. (32) uhićen je zbog sumnje da je počinio teško kazneno djelo protiv sigurnosti u prometu nakon incidenta koji se u četvrtak navečer dogodio u Novom Beogradu.

Sve je krenulo kada se vozač Audija S.A. (44) zaustavio ispred BMW-a kojim je upravljao A.D. s namjerom da se obračuna s njim. Tome je vjerojatno prethodila nekakva prometna razmirica, piše Kurir.

Međutim, umjesto smirivanja situacije, vozač BMW-a naglo je stisnuo gas i silovito udario S.A. koji je stajao isprd njegovog vozila. Nakon što je pregazio muškarca, A.D. je pobjegao. Ipak, vratio se na mjesto nesreće gdje ga je policija uhitila.

Žrtva je hitno prevezena u bolnicu. Prema zadnjim informacijama, zadobio je teške ozljede glave u obliku krvarenja na mozgu i njegovo stanje je kritično.

Prema nalogu nadležnog tužiteljstva, osumnjičeniku A.D. određeno je policijsko zadržavanje do 48 sati. U tom roku bit će, uz kaznenu prijavu, doveden na ročište radi daljnjeg postupka.

Istraga je u tijeku i utvrđuju se sve okolnosti koje su dovele do ovog strašnog čina.

