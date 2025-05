Žestok obrat kod susjeda, temperatura pada za 10 stupnjeva: 'Susret hladnog zraka i ciklone'

Srbijanski meteorolog Ivan Ristić u svojoj prognozi istaknuo je da u petak na područje Srbije stižu ciklona i hladni zrak iz srednje Europe.

"Model za prognoziranje IRIE ECMWF u petak najavljuju ciklonu u južnom Jadranu i prodor hladnog zraka iz srednje u Europe", napisao je Ristić na Facebooku.

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) također navodi da će jutra u idućih pet dana u Srbiji biti svježa i vrlo hladna, a temperatura bi tijekom dana trebala rasti maksimalno do 22 Celzijeva stupnja. Do četvrtka će u većini zemlje biti suho, a eventualna kiša i pljusak mogu se pojaviti u nekim dijelovima, ali samo kao kratkotrajna i izolirana pojava.

'Sudar hladnog zraka i ciklone'

Od petka slijedi preokret - pada temperatura, stiže kiša te pojačava sjeverozapadni vjetar. "Bit će opet kiše, ciklona će doći s Jonskog mora na južni Jadran. Sa sjevera u četvrtak poslijepodne iz srednje Europe dolazi hladni zrak. Bit će to susret hladnog zraka i ciklone", priča Ristić za Blic.rs.

"Neki modeli prognoziraju da će u petak maksimalno biti 12 do 15 stupnjeva Celzijevih. U odnosu na četvrtak, to je za desetak stupnjeva manje, kada se očekuje od 20 do 25 Celzijevih stupnjeva", kaže Ristić. Meteorolog dodaje da će to vjerojatno biti posljednji prodor hladnog zraka sa sjevera Europe. Već od 20. svibnja očekuje se porast temperatura, koje bi se oko 25. svibnja trebale kretati između 23 i 27 Celzijevaca.

Prognoza za Hrvatsku

Podsjetimo, RTL-ova meteorologinja Tanja Renko najavila je da će u novom tjednu jutra na kopnu biti svježija od uobičajenog za ovo doba godina. Zatoplit će do četvrtka, no petak i subota bit će ponovno razmjerno svježi. Prema trenutačnim prognostičkim materijalima, najstabilnija će biti srijeda, a najpromjenjiviji petak - vjerojatno za kišu tada je najveća.

"Na moru do četvrtka puno sunčanih sati te tek tu i tamo poneki kratkotrajan pljusak. Druga polovina tjedna kako se sada čini ipak nestabilnija, a osobito u petak i subotu i vjetrovitija uz jaku i olujnu buru što će utjecati i na dnevnu temperaturu zraka koja će biti niža od očekivane za sredinu svibnja", kazala je Renko u svojoj prognozi.

