Oblaci, kiša i pljuskovi: Stiže promjena vremena, jedan dan će biti najnestabilniji

Polje visokog tlaka zraka koje je donijelo povoljno vrijeme za vikend oslabjet će kako će do nas stići nešto vlažniji, u ponedjeljak poslijepodne i malo svježiji zrak sa sjevera kontinenta. Početak novog radnog tjedna bit će stoga osobito u unutrašnjosti promjenljiviji i uz više oblaka. Svakako treba naglasiti i razmjerno svježa jutra na kopnu veći dio tjedna.

Jutro će u najsjevernijim predjelima biti čak i prevladavajuće oblačno, a do podneva malo kiše može pasti prije svega ponegdje u Podravini. Na Jadranu prijepodne sunčano. Ujutro tiho pa u nekim nizinama uz rijeke i po gorskim kotlinama može biti i kratkotrajne magle. Prema podnevu već će biti i umjerenog sjeveroistočnog vjetra. Jutarnja temperatura od 5 do 10 °C, na moru između 10 i 15 °C.

U nastavku dana u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj i dalje uz dosta oblaka, no i povremena sunčana razdoblja. Mjestimice će biti i kiše, no najčešće kratkotrajno i u malim količinama. Puhat će slab i umjeren sjeveroistočni vjetar i bit će svježije uz temperaturu od 15 do 19 °C. I na istoku unutrašnjosti manje toplo nego za vikend i uz zamjetno više oblaka, a lokalno i malo kiše i to najvjerojatnije u gorju zapadne Slavonije. Najviša temperatura većinom do 15 °C u Podravini do 17 °C u Posavini.

U unutrašnjosti Dalmacije bit će i jačeg razvoja oblaka time i kiše ili pljuskova, a poneki može doći i do obale. Najviše sunčana vremena na otocima, no posvuda ugodno toplo uz najvišu temperaturu oko 23 °C. Puhat će do umjeren sjeverozapadni, uz obalu i jugozapadni vjetar. I u Gorskoj Hrvatskoj promjenljivo uz mjestimičnu kišu ili pljusak. Neverin je moguć i u Istri te uz obalu podvelebitskog dijela, dok će drugdje na moru i dalje prevladavati sunčano vrijeme. Navečer će zapuhati bura koja u noći na utorak pod Velebitom može biti i jaka.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Idućih dana na kopnu i moru

Najstabilniji dan prema trenutačnim prognostičkim materijalima bit će srijeda, a najpromjenljiviji petak kada je i vjerojatnost za kišu najveća. No, sunčanih razdoblja neće nedostajati u novom tjednu već će se povremeno razmjenjivati razdoblja s više i manje oblaka. Jutra će biti svježija od uobičajenog za doba godine, a nakon što će malo zatopliti do četvrtka, petak i subota bit će ponovno razmjerno svježi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Na moru do četvrtka puno sunčanih sati te tek tu i tamo poneki kratkotrajan pljusak. Druga polovina tjedna kako se sada čini ipak nestabilnija, a osobito u petak i subotu i vjetrovitija uz jaku i olujnu buru što će utjecati i na dnevnu temperaturu zraka koja će biti niža od očekivane za sredinu svibnja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa