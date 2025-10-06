Ispalio 50 metaka na ljude i policiju, drama je trajala satima: 'Čuo sam pucnjavu'

Artemios Mintzas (60) uhićen je nakon što je u nedjelju s prozora svojeg stana u australskom Sydneyju ispalio oko 50 metaka prema prolaznicima i ozlijedio 16 ljudi.

Drama je počela oko 7.45 i trajala oko dva sata, a Daily Mail navodi da je Mintzas, inače prometni radnik, iz puške visokog kalibra pucao na prolaznike, automobile i zgrade. Nekoliko hitaca ispalio je i prema policajcima koji su stigli na lice mjesta.

Privremeni nadzornik Stephen Parry istaknuo je da je jedan metak probio prozor policijskog vozila: "Da je policajac bio unutra, vjerojatno bi umro. Nevjerojatno je da nitko nije umro".

Specijalci upali u stan

Suludu pucnjavu uspjeli su prekinuti specijalci, koji su oko 21.30 sati upali u stan, razoružali Mintzasa i uhitili ga. "Ovo je bila iznimno opasna operacija, a policajci su izložili sebe ozbiljnoj opasnosti od smrti ili ozljede", naveo je Parry.

Tijekom razmjene vatre s policijom i sam napadač zadobio je ozljedu u predjelu oka, najvjerojatnije od razbijenog prozorskog stakla. Završio je u bolnici, a potom su ga prebacili u pritvor. Očekuje se da će ga optužiti za niz kaznenih djela povezanih s vatrenim oružjem.

Istražitelji zasad nisu utvrdili motiv, no vjeruju da 60-godišnjak nije član kriminalne skupine niti da je pucnjava povezana s terorističkom ideologijom. Ipak, mediji navode da je prolazio kroz bračni razvod.

Dobio metak u vrat i prsa

Na popisu od 16 ozlijeđenih nalaze se dvojica muškaraca koja su završila u bolnici. Jedan od njih je 50-godišnjak, kojeg je metak pogodio u vrat i prsa dok se vozio u automobilu s dva odrasla člana obitelji. "Mislim da ozljede nisu opasne po život i očekuje se da će preživjeti", rekao je Parry.

Kaosu je svjedočio i taksist Nick. Navodi da je njegovo vozilo zasula kiša metaka. "Dok sam prolazio, čuo sam samo 'bang, bang, bang' s putničke strane taksije. Kad sam pogledao pored sebe, vidio sam nekoliko rupa u prozoru. Osjetio sam miris baruta, ali pretpostavio sam da je netko bacio petarde", rekao je taksist.

POGLEDAJTE VIDEO: Sve je više nasilja među djecom: Od početka godine prijavljeno gotovo 1000 slučajeva