Iran godinama razvija različite vrste dronova, kako onih za izviđanje, tako i onih naoružanih navođenim raketama. Prije nekoliko mjeseci bila je predstavljena nova verzija drona Mojaher, zasnovana na dizajnu američkog drona MQ-9.

Najnoviji dron, nazvan Kaman-22 (na slici), također je zasnovan na dizajnu nekih američkih dronova, ali ima i svoje specifične karakteristike.

Stara tehnologija u novom ruhu

Prethodnik ovog drona je Kaman-12, zasnovan na domaćem dizajnu. Dron ima domet do oko 1000 kilometara i mogućnost da nosi više od 100 kilograma naoružanja. Iran tvrdi da nova verzija, Kaman-22, ima najveći domet od svih sličnih letjelica u svijetu, za koji stručnjaci vjeruju da je veći od 3000 kilometara.

To znači da novi dron može stići do svih zemalja na Bliskome Istoku, kao i do većeg dijela Turske, Izraela, Jordana te dijelova Mediterana. Pored ovih, Iran ima i druge modele dronova, poput Arash, Baaz, Hadaf-3000 i Hamaseh. Također, tu su i tzv. dronovi-samoubojice Shahed-136, koji su prodani Rusiji koja ih intenzivno koristi u ratu u Ukrajini.

Razvijaju i dron-bombarder

Iran trenutno razvija i vrlo napredni dron-bombarder s tzv. nevidljivim (stealth) mogućnostima. Shahed-171, nazvan i Simorgh, po mitskoj ptici iz perzijske mitologije, dron je koji ima dizajn 'letećeg krila' (Flying wing). Zasnovan je na dizajnu novog američkog drona RQ-170, koji je Iran uspeio oboriti 2011. godine blizu grada Kašmara.

Iako je SAD naveo da je tada dron bio pogođen sustavom protuzračne obrane, zapravo je 'pao' u cyber-napadu kada su ga iranske snage uspjele prizemljiti bez većih oštećenja.

