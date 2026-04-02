Iran pogubio još jednu osobu uhićenu tijekom prosvjeda: 'Osuđeni su u krajnje nepravednim suđenjima'

Mladić osuđen za sudjelovanje u napadu na tajni vojni objekt tijekom siječanjskih prosvjeda u Iranu pogubljen je u četvrtak, izvijestio je pravosudni medij Mizan, nakon što je njegova žalba odbijena, a Vrhovni sud potvrdio kaznu, objavio je Reuters.

Sudstvo je priopćilo da je Amirhosein Hatami proglašen krivim za ulazak na vojnu lokaciju u Teheranu kojoj je zabranjen pristup, oštećenje i paljenje objekta te pokušaj uzimanja oružja i streljiva - optužbe koje je priznao tijekom ispitivanja, izvijestio je Mizan.

Prvi zamjenik šefa pravosuđa Hamzeh Khalili prošli je mjesec izjavio da su slučajevi povezani s prosvjedima u siječnju - nacionalnim protuvladinim pokretom ugušenim u onome što su vlasti opisale kao najveći obračun u povijesti Islamske Republike - finalizirani i da se kazne izvršavaju.

Hatami je bio među 11 muškaraca koje je udruga za ljudska prava Amnesty International navela kao one kojima prijeti neposredna opasnost od pogubljenja i koji su bili "podvrgnuti mučenju i drugom zlostavljanju u pritvoru, prije nego što su osuđeni u krajnje nepravednim suđenjima koja su se oslanjala na prisilna priznanja".

Prošli mjesec Iran je pogubio trojicu muškaraca osuđenih za ubojstvo dvojice policajaca tijekom prosvjeda u siječnju, što je izazvalo zabrinutost među udrugama za ljudska prava poput Hengawa da Teheran intenzivira pogubljenja političkih pritvorenika i prosvjednika u jeku sve većeg vojnog i međunarodnog pritiska.

