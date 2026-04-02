IGNORIRALI UPOZORENJA /

Iran pogubio još jednu osobu uhićenu tijekom prosvjeda: 'Osuđeni su u krajnje nepravednim suđenjima'

Iran pogubio još jednu osobu uhićenu tijekom prosvjeda: 'Osuđeni su u krajnje nepravednim suđenjima'
Foto: Atta KENARE/AFP/Profimedia

Prošli mjesec Iran je pogubio trojicu muškaraca osuđenih za ubojstvo dvojice policajaca tijekom prosvjeda u siječnju, što je izazvalo zabrinutost među udrugama za ljudska prava

2.4.2026.
13:32
Hina
Atta KENARE/AFP/Profimedia
Mladić osuđen za sudjelovanje u napadu na tajni vojni objekt tijekom siječanjskih prosvjeda u Iranu pogubljen je u četvrtak, izvijestio je pravosudni medij Mizan, nakon što je njegova žalba odbijena, a Vrhovni sud potvrdio kaznu, objavio je Reuters.

Sudstvo je priopćilo da je Amirhosein Hatami proglašen krivim za ulazak na vojnu lokaciju u Teheranu kojoj je zabranjen pristup, oštećenje i paljenje objekta te pokušaj uzimanja oružja i streljiva - optužbe koje je priznao tijekom ispitivanja, izvijestio je Mizan.

Prvi zamjenik šefa pravosuđa Hamzeh Khalili prošli je mjesec izjavio da su slučajevi povezani s prosvjedima u siječnju - nacionalnim protuvladinim pokretom ugušenim u onome što su vlasti opisale kao najveći obračun u povijesti Islamske Republike - finalizirani i da se kazne izvršavaju.

Hatami je bio među 11 muškaraca koje je udruga za ljudska prava Amnesty International navela kao one kojima prijeti neposredna opasnost od pogubljenja i koji su bili "podvrgnuti mučenju i drugom zlostavljanju u pritvoru, prije nego što su osuđeni u krajnje nepravednim suđenjima koja su se oslanjala na prisilna priznanja".

Prošli mjesec Iran je pogubio trojicu muškaraca osuđenih za ubojstvo dvojice policajaca tijekom prosvjeda u siječnju, što je izazvalo zabrinutost među udrugama za ljudska prava poput Hengawa da Teheran intenzivira pogubljenja političkih pritvorenika i prosvjednika u jeku sve većeg vojnog i međunarodnog pritiska.

POGLEDAJTE VIDEO: Gost Direkta Iranac u Hrvatskoj kojem je u prosvjedima ubijen prijatelj: Hoće li prestati brutalnost režima?

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
