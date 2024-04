Najnovija eskalacija sukoba koja tinja zadnjih 70 godina na području Bliskog istoka opet je uzela maha. Naime, u noći sa subote na nedjelju, Iran je dronovima i krstarećim raketama zasuo Izrael, a nakon ovih događanja, svijet ponovo strahuje od još jednog rata.

Što se točno dogodilo i zbog čega je došlo do napada? Napete odnose između dviju zemalja, ali i situaciju u toj regiji, za Danas.hr pojasnio je stručnjak za sigurnost Pavle Kalinić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kalinić odmah na početku objašnjava da je Iran bio “prisiljen to napraviti, jer Izrael uporno napada pozicije Iranske nacionalne garde ma gdje se nalazili".

“To što je napadnut konzularni dio u iranskoj ambasadi u Damasku, to je isto kao da su ih napali na iranskom teritoriju po međunarodnom pravu. Međutim, ovdje je Washington učinilo sve u njihovoj moći da ne dođe do daljnje eskalacije”, kaže Pavle Kalinić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

“Ovaj napad dronovima, balističkim projektilima i krstarećim raketama je ustvari bio samo, a možda bi se čak moglo reći i igrokaz”, dodaje.

Napad na okupirani teritorij

Kalinić objašnjava da Iranci praktički nisu napali Izrael, već isključivo ono što se smatra okupiranim teritorijima. “Napali su istočni Jeruzalem, koji inače Arapi i Perzijanci smatraju budućim glavnim gradom palestinske države. Napali su Golansku visoravan koja je pod okupacijom od 1967. godine. Prema tome, vi praktički nemate udar na Izrael, osim na njegove dvije vojne baze i praktički nemate napad na civilne ciljeve”, kaže.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Glavnina onoga što je Iran uputio na Izrael, srušeno je iznad Sirije i iznad Jordana, a u rušenju su im pomogli Britanci i Amerikanci sa zrakoplovstvom, a najvjerojatnije i Francuzi. “Američko zrakoplovstvo letjelo je iz američke baze u Jordanu, a Britansko najvjerojatnije s Cipra. Napadnute su dvije baze na jugu u Izraelu, ali to je legitimni cilj – Nevatim i Ramon. Iz Ramona su najvjerojatnije letjeli F-35 i oni su najvjerojatnije napali konzulat u Damasku.

Pavle Kalinić smatra da je ovaj napad napravljen kao eskalacija da ne dođe do nove eskalacije. “U Americi su predsjednički izbori i Bidenu ne odgovara niti pod kojim uvjetima da se ta priča rasplamsa. S druge strane, Netanyahu ne odgovara da se ta priča stiša jer su njemu u Izraelu otvorena vrata zatvora zbog korupcije, a drugi problem se tiče ratnih zločina koji su počinjeni u Pojasu Gaze”, kazao je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

“Oni se mogu vaditi na ovo ili ono, međutim činjenica je da je tamo ubijeno preko 30 tisuća ljudi, preko 70 posto civila, 40 posto djece. Pokazalo se da njihove elitne postrojbe uz sve naoružanje, tehničku nadmoć, elektroniku, nisu uspjeli poraziti Hamas unutar šest mjeseci”, kaže Kalinić, dodajući da osim što će Amerikanci učiniti sve što je u njihovoj moći da ne dođe do daljnje eskalacije, eskalacija ne treba niti Iranu.

“Morate znati da je s jedne strane Izrael sigurno nuklearna sila. Zbog toga je Mordechai Vanunu, on je bio prvi koji je objavio, proveo 18 godina u zatvoru, nakon toga još 5 godina u kućnom pritvoru. S druge strane imate da se ne zna ima li Iran ili nema nuklearno oružje, ima li prljavu bombu ili nema , ili je možda dobio”, kaže.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Otkad je krenuo rat u Ukrajini, Iran se žestoko vezao za Rusku Federaciju i pitanje je jesu li im Rusi što dali. “Ili su možda kupili negdje drugdje – možda u Pakistanu, možda u Sjevernoj Koreji. To je vrlo upitno. Znamo da kada je Trump izvadio SAD iz Nuklearni sporazum Irana sa svjetskim silama, oni su krenuli žestoko i već su bili preskočili 75 posto čistoće urana. Vrlo je upitno dokle su oni došli”, upozorava Pavle Kalinić.

Pojasnio je da Iran ima svoje franšize – imaju svoju franšizu u Jemenu, imaju Hezbollah, Hamas. "Hamas više nema što ispaljivati jer je Pojas Gaze potpuno pregažen, izbombardirano je sve što se moglo bombardirati više puta. Vojna infrastruktura, da postoje lanseri, da postoje rakete - toga možda i ima u bunkerima, ali se nema odakle ispaliti. No činjenica je da se Hamas još uvijek drži”.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Neredi na više punktova

Kalinić je pojasnio kakva je općenito situacija na tom području. “Imate strahovito lošu situaciju na Zapadnoj obali, gdje su stalni sukobi između doseljenika i starosjedioca Palestinaca. Tamo je dosta velik nered. Velik je nered i u istočnom Jeruzalemu, gdje Izrael na sve moguće načine pokušava istisnuti Palestince i preokrenuti broj, što naravno Palestinci ne dozvoljavaju, bez obzira da li ih netko zove izraelski Arapi ili Palestinci ili bilo kako drugačije. To je nategnuta situacija”, pojašnjava.

U cijeloj toj regiji imate situaciju da su svi izrazito nabrušeni i protiv Izraela, dodaje ovaj stručnjak. SAD su od pada šaha Reze Pahlavija, čijem su padu oni kumovali - a tako su Britanci i Amerikanci kumovali padu njegovog oca 41. jer je bio pronjemački orijentiran - izgubili kontrolu dolaskom Homeinija.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

“Iran je ogromna zemlja. Ako hoćete uspoređivati vojno, Izrael je daleko jači u zrakoplovstvu, a što se tiče drugih stvari, tu teško da bi moglo biti neke bitnije razlike, s time da Iranaca ima daleko više. Izraelaca s Arapima ima 9 milijuna, 20 posto su otprilike Arapi. Iranaca imate 88 milijuna, glavnina su šijiti. Imate njihove franšize okolo, imate Hezbollah, oni su strahovito jaki i praktički kontroliraju politički i vojno Libanon, pogotovo južni Libanon. I ovo sada kada je Hezbollah gađao raketama, gađali su Golansku visoravan i određene dijelove za koje Libanonci tvrde da je Izrael okupirao libanonski teritorij. To priznaje i Sirija”, pojašnjava.

Međutim Izrael uporno tvrdi da je to njihovo, kao što tvrde da je Jeruzalem njihov, dodaje Kalinić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Govoreći o Jeruzalemu, Kalinić ističe da je to prvi puta priznao Trump kada je bio predsjednik. “On je prebacio izraelsku ambasadu iz Tel Aviva u Jeruzalem i na taj je način kao priznao da je to jedinstveno, nedjeljivo i da to pripada Izraelu. Naravno da Arapi i arapski svijet, radilo se o sunitima ili šijitima, nikada to neće priznati”, kaže.

Iran nikada nije bio bliže drugim državama tog područja zbog svog angažmana oko Hamasa, iako su Hamasovci Palestinci i suniti po vjeroispovijesti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Države koje su nekada bile neprikosnoveni saveznici SAD-a, kao Saudijska Arabija, rekle su da ne dozvoljavaju da se s njihova teritorija napadne Iran. Jordan je sudjelovao u rušenju određenog broja letjelica koje su letjele iz Irana, pa im je Iran zaprijetio zbog toga”, kaže.

Kalinić dodaje da je Jordan čvrst saveznik SAD, ali ima jednu vrlo lomljivu točku unutar sebe - a to je da su preko 60 posto stanovništva tamo Palestinci; što Palestinci starosjedioci, a što koji su prognani iz Izraela kroz sve ove ratove od 1948. na ovamo koji su se događali.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Netanyahu se spašava od zatvora?

Kalinić kaže da je cijela priča u Izraelu krenula oko toga da Netanyahu spasi sebe od zatvora zbog korupcije.

“Priča da izraelska obavještajna služba nije znala da će biti napadnuti kibuci oko Pojasa Gaze su priče za malu djecu. To sam rekao i prvi dan, a kasnije je procurilo da im je i egipatska obavještajna služba rekla da Hamas sprema nešto veliko. On je tim ratom dobio da prestanu demonstracije. Imali smo tada velike prosvjede, Izrael je bio podijeljen po pola, jer je njegov prijedlog zakona bio takav da Kneset, njihov parlament, može dokinuti ili ukinuti, ili preinačiti presude Vrhovnog suda i tako je on sebe pokušao zaštitit da zbog korupcije ne završi u zatvoru”, kaže.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

“Sada se otvorila i druga priča, sada više nije problem samo zatvor zbog korupcije, nego će netko postaviti i pitanje 35000 mrtvih u Pojasu Gaze, da ne govorimo koliko ih je u međuvremenu ubijeno na Zapadnoj obali, kako Izraelci kažu u Judeji i Samariji, i naravno stalne sukobe koje imate oko Al-Akse i Hrama na stijeni. Nikako se ne smije zanemariti činjenica da je Izrael nuklearna sila, a pitanje da li je to Iran sada ili kada će to postati, što će u potpunosti promijeniti geostrateške prilike u tom području svijeta", rekao je Pavle Kalinić u razgovoru za Danas.hr.

POGLEDAJTE VIDEO: Prije 2 tjedna napali su iranski konzulat: Sada im Iran odgovara s raketama i dronovima