Ružičasti slon šokirao javnost: Umjetnica pod istragom zbog 'zlostavljanja' životinje u hramu

Indijske vlasti pokrenule su istragu nakon što je fotografiranje ruske umjetnice Julije Buruleve, tijekom kojeg je 65-godišnji slon obojen u jarko ružičastu boju, izazvalo val ogorčenja na društvenim mrežama.

Sporne fotografije, snimljene u Jaipuru u indijskoj državi Rajasthan i objavljene na Instagramu, prikazuju umjetnicu obojenu u ružičasto kako sjedi na jednako obojenom slonu u napuštenom hinduističkom hramu, što je potaknulo brojne kritike i optužbe za okrutnost prema životinjama.

Buruleva je odbacila optužbe, tvrdeći da slonu nije nanesena nikakva šteta. Istaknula je da je korištena netoksična, prirodna boja koja se lako isprala te da je snimanje trajalo kratko i odvijalo se pod nadzorom skrbnika životinje. Prema njezinim riječima, projekt je imao za cilj prikazati stvarnost, a ne promicati ili opravdavati određene prakse, dodajući kako slon nije pokazivao znakove stresa.

Granica umjetničke slobode

Unatoč tome, reakcije javnosti bile su oštre, a mnogi su ovakav čin nazvali zlostavljanjem životinja i doveli u pitanje granice umjetničke slobode. Buruleva je uzvratila kako su slonovi u Jaipuru dio svakodnevnog života i lokalne tradicije te da ih je često viđala obojene.

Vlasnik slona, Shadik Khan, izjavio je da je životinja, imena Chanchal, u vrijeme snimanja bila stara 65 godina i da se više nije koristila za jahanje, a uginula je nekoliko mjeseci kasnije prirodnom smrću. Dodao je da je tijekom snimanja korištena tradicionalna praškasta boja od prirodnih materijala koja je odmah uklonjena.

Slučaj je sada pod istragom, a nadležne vlasti provjeravaju jesu li pribavljene sve potrebne dozvole i poštovani propisi o dobrobiti životinja. Organizacije za zaštitu životinja pritom pozivaju na strože reguliranje korištenja slonova u turističke i komercijalne svrhe, upozoravajući na širi problem njihova zlostavljanja u zatočeništvu.

