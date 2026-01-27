Imaju dobre plaće, ali nitko im ne zavidi: Ovo je 5 najgorih pozicija u Bruxellesu

Bruxelles je za neke političare mjesto na koje ih "pošalju" kada su problematični ili više nisu potrebni kod kuće, a za druge je to pak prilika za dobivanje prestižnog položaja koji nadilazi hijerarhiju ili iskustvo. Birokrati s malo ili nimalo medijskog iskustva svakog se radnog dana pojavljuju pred kamerama kao glasnogovornici Europske komisije, dok se karijerni diplomati zateknu u vođenju dosjea s velikim posljedicama za unutarnju politiku.

Politico je naveo i objasnio za kojih pet osoba smatra da rade najteže poslove u Bruxellesu.

Glavni tajnik NATO-a

U Nizozemskoj i u NATO-u Mark Rutte dobio je nadimak "Teflon", jer se za njega ništa ne lijepi, ali s Donaldom Trumpom u Bijeloj kući, njegov posao je zasigurno najteži u Bruxellesu. Njegova se uloga trenutačno čini manje usmjerenom na vođenje vojnog saveza, a više na pokušaje da spriječi jednog čovjeka, Trumpa, da ga u potpunosti razmontira. Bivši nizozemski premijer pritom ima određenog uspjeha kao "Trumpov šaptač".

Nedugo nakon što je u govoru u Davosu prošlog tjedna ponovno istaknuo želju za Grenlandom, američki predsjednik sastao se s Rutteom i iznenađujuće objavio da su "postavili okvir budućeg dogovora". To Ruttea dovodi i u neugodne situacije. Prošlog ožujka, kada se Rutte sastao sa Trumpom u Ovalnom uredu, američki predsjednik rekao je da želi anektirati Grenland, na što mu je glavni tajnik NATO-a mogao samo odgovoriti: "Ne želim u to uvlačiti NATO", a to je onda razljutilo Dance.

Glavna glasnogovornica Komisije

U eri Ursule von der Leyen posao glavne glasnogovornice postao je iznimno težak. Dužnosnici kažu da predsjednica Komisije radi u metaforičkom "bunkeru", u kojem je u tijeku zbivanja samo njezin šef kabineta Björn Seibert, dok su svi ostali ili u potpunom mraku ili informirani isključivo prema načelu nužnosti.

Zbog toga je posao Portugalke Paule Pinho jedan od najtežih u Bruxellesu, jer se svakog radnog dana mora suočavati s pitanjima novinara pred kamerama. No često Pinho ne može odgovoriti, bilo zato što joj to nije dopušteno, bilo zato što odgovor jednostavno nije dobila. "Čast mi je obnašati jedan od jedinstvenih poslova u Bruxellesu. Svakako se ne mjeri udobnošću ili lakoćom zadataka, već odgovornošću i ozbiljnošću", izjavila je Pinho te dodala da je dio posla "razlikovati ono što javnost treba znati od onoga što bi neki mediji jednostavno voljeli znati".

Šefica vanjske politike EU-a

Posao glavnog diplomata koji vodi Europsku službu za vanjsko djelovanje (EEAS) oduvijek je bio težak jer države članice žele zadržati vanjsku politiku u vlastitim rukama. Odnosi između von der Leyen i Kaje Kallas opisuju se kao vrlo loši. Nakon što je Komisija prošle godine osnovala Glavnu upravu za Bliski istok, sjevernu Afrika i Zaljev (DG MENA), Službi je oduzeto upravljanje Mediteranom.

Kallas se "privatno žali da je von der Leyen diktatorica, ali malo ili ništa ne može učiniti u vezi s tim", posvjedočio je jedan visoki dužnosnik. Kallas dolazi iz male Estonije, a njezina je stranka malobrojna, što njezinu poziciju čini dodatno osjetljivom.

Mađarski veleposlanik

Mađarski premijer Viktor Orbán voli glumiti "negativca" proruskim i pro-Trumpovim stavovima, što posao veleposlanika zemlje pri EU-u čini iznimno teškim. Aktualni veleposlanik, Bálint Ódor, smatra se bliskim Orbánovoj stranci Fidesz. Kada mađarski veleposlanici pokušavaju ublažiti neke od oštrih poruka koje dolaze iz vlade, u Budimpešti se pojavljuju sumnje u njihovu lojalnost. Tijekom mađarskog predsjedanja Vijećem EU-a, neki su diplomati bili zabrinuti zbog dijeljenja informacija s Mađarskom zbog Orbánove bliskosti s Rusijom. "Privilegija je služiti svojoj zemlji i predstavljati mađarske interese", komentirao je Ódor.

Povjerenik za trgovinu

Maroš Šefčovič povjerenik je od listopada 2009., što ga čini najdugovječnijim aktualnim članom Komisije. Bio je zadužen za izazove poput Brexita i Europskog zelenog plana, a sada je, u Trumpovo doba, zadužen za trgovinu. No radi i više od toga. Kada von der Leyen nije željela otići u Europski parlament u Strasbourgu na raspravu o njezinoj potencijalnoj smjeni, umjesto sebe je poslala Šefčoviča, izlažući njega izravnom političkom pritisku.

POGLEDAJTE VIDEO: Pogledajte prepucavanje vladajućih i oporbe oko Trumpova Odbora za mir