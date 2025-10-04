Nije uhićen Hrvat koji je upravljao dronom iznad aerodroma: Oglasio se konzul iz Frankfurta

O incidentu iznad zračne luke u Frankfurtu za RTL Danas oglasio se generalni konzul RH u Frankfurtu, Vedran Konjevod koji je opovrgnuo informacije o uhićenju hrvatskog državljanina.

Podsjetimo, ranije su njemački mediji objavili kako je iznad frankfurtskog aerodroma uočen dron te da je uhićen Hrvat (41) zbog sumnje da je njime upravljao.

"Hrvatski 41-godišnji državljanin je upravljao dronom u blizini zone leta Zračne like Frankfurt. To je civilni dron. Nije uhapšen i nije ruski špijun. Policija je uzela njegove podatke. Vjerojatno će biti proveden prekršajni postupak", kazao je konzul Konjevod.

Policija: Pokrenut je prekršajni postupak

Još nisu poznati svi detalji incidenta, a protiv Hrvata je pokrenut prekršajni postupak, objavila je tamošnja policija.

"Zahvaljujući brzoj reakciji i sustavu za detekciju, dron je lociran u zapadnom dijelu frankfurtskog aerodroma - na udaljenosti od oko 700 metara te je odmah zaplijenjen. Zbog toga prekid zračnog prometa nije bio potreban", izjavio je glasnogovornik frankfurtske policije.

