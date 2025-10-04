Njemačka policija uhitila Hrvata: Sumnjaju da je upravljao dronom iznad zračne luke

Iznad zračne luke u Frankfurtu uočen je dron, a zbog sumnje da je njime upravljao uhićen je Hrvat (41), piše Bild.

Incident se dogodio ovog četvrtka, a nakon spekulacija o ruskim dronovima iznad europskih zračnih luka, policija je potvrdila da ovaj slučaj nema veze s Rusijom.

Još nisu poznati svi detalji incidenta, a protiv Hrvata je pokrenut prekršajni postupak.

"Zahvaljujući brzoj reakciji i sustavu za detekciju, dron je lociran u zapadnom dijelu frankfurtskog aerodroma - na udaljenosti od oko 700 metara te je odmah zaplijenjen. Zbog toga prekid zračnog prometa nije bio potreban", izjavio je glasnogovornik frankfurtske policije.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvat svjedočio kaosu u Münchenu - 'Nikad se ništa slično nije dogodilo'