SUSJEDI ZAVIJENI U CRNO /

Četvero mrtvih u teškoj nesreći! Prizori su strašni, vatrogasci izvlače ozlijeđene

Četvero mrtvih u teškoj nesreći! Prizori su strašni, vatrogasci izvlače ozlijeđene
Foto: 192_rs/instagram

Kombi, koji je podletio pod valjak, je potpuno smrskan, a vatrogasci na terenu izvlače stradale i ozlijeđene

27.11.2025.
9:23
Dunja Stanković
192_rs/instagram
Četiri su osobe poginule u stravičnoj nesreći u Srbiji na putu između Iriga i Rume, a tri su ozlijeđene u sudaru putničkog kombija i radnog stroja. 

Teška nesreća dogodila se u 6.20 sati, a promet je na spomenutoj dionici ceste obustavljen. Ozlijeđeni su prevezeni u bolnicu. 

Prema prvim informacijama, čini se da se kombi svom silinom zabio u valjak. Na mjestu nesreće su stigli vatrogasci, policija i više vozila Hitne pomoći. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by 192.RS (@192_rs)

Prizori s mjesta tragedije su uznemirujući. Kombi, koji je podletio pod valjak, je potpuno smrskan, a vatrogasci na terenu izvlače stradale i ozlijeđene. Telegraf neslužbeno piše da su tri osobe bez znakova života već izvučene iz kombija. 

Uzrok tragedije bit će poznat nakon očevida, a policija apelira na vozače da koriste alternativne puteve. 

POGLEDAJTE VIDEO: Pad Airtractora kod Senja: Pronašli tijelo pilota

