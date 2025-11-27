Četvero mrtvih u teškoj nesreći! Prizori su strašni, vatrogasci izvlače ozlijeđene

Četiri su osobe poginule u stravičnoj nesreći u Srbiji na putu između Iriga i Rume, a tri su ozlijeđene u sudaru putničkog kombija i radnog stroja.

Teška nesreća dogodila se u 6.20 sati, a promet je na spomenutoj dionici ceste obustavljen. Ozlijeđeni su prevezeni u bolnicu.

Prema prvim informacijama, čini se da se kombi svom silinom zabio u valjak. Na mjestu nesreće su stigli vatrogasci, policija i više vozila Hitne pomoći.

Prizori s mjesta tragedije su uznemirujući. Kombi, koji je podletio pod valjak, je potpuno smrskan, a vatrogasci na terenu izvlače stradale i ozlijeđene. Telegraf neslužbeno piše da su tri osobe bez znakova života već izvučene iz kombija.

Uzrok tragedije bit će poznat nakon očevida, a policija apelira na vozače da koriste alternativne puteve.

