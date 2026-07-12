Horor na festivalu salse: U pucnjavi poginule dvije osobe, napadač je u bijegu

Dvije su osobe poginule, a šest ih je ozlijeđeno u pucnjavi na festivalu salse u kanadskom gradu Torontu, priopćila je policija u nedjelju.

Osumnjičenik ili osumnjičenici i dalje su na slobodi, priopćila je policija Toronta na X-u.

Foto: Mert Alper DervÄ±ÅŸ/AFP/Profimedia

Incident se dogodio ubrzo nakon 20 sati (ponoć GMT) u subotu na festivalu Salsa on St Clair u lučkom gradu na jezeru Ontario.

Ljudi su slavili na ulici uz latinoameričku glazbu. Festival, koji uključuje glazbu, umjetnike i latinoameričke specijalitete, svake godine privlači stotine tisuća ljudi na ulice naselja Hillcrest Village, prema internetskoj stranici organizatora.